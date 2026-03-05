빌리 츠키, '원룸→거실+침실' 이사..한국살이 10년만 성공했네

기사입력 2026-03-05 08:21


빌리 츠키, '원룸→거실+침실' 이사..한국살이 10년만 성공했네

[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에서 아이돌 그룹 빌리 멤버 츠키의 10년 차 한국살이가 최초로 공개된다. 5개월 전 원룸에서 거실과 침실이 있는 'NEW 츠키 하우스'로 이사한 츠키의 일상에 관심이 쏠린다.

2021년 걸그룹 '빌리'의 메인 댄서로 데뷔한 츠키는 2022년 '긴가민가요' 직캠 영상으로 '표정 장인'에 등극하며 뜨거운 반응을 얻었다. 일본 오사카 출신인 츠키는 특유의 사랑스럽고 밝은 에너지를 발산하며 '예능 블루칩'으로 자리매김했다. 최근에는 '극한84'를 통해 현역 걸그룹 최초로 마라톤 풀코스를 완주하며 한계에 도전하는 악바리 정신을 보여줬다.

'나 혼자 산다'에서는 한국살이 10년 차, 자취 2년 차인 츠키의 일상과 함께 이사한 지 5개월 된 'NEW 츠키 하우스'가 공개된다. 사랑스러운 핑크 인테리어의 침실이 눈길을 끄는 가운데, 직접 도색한 블랙 TV와 블랙 커튼 등 블랙 아이템으로 가득한 거실 인테리어가 극과 극의 매력을 선사한다. 츠키는 "햇빛을 안 좋아한다"라고 말하는데, 그 이유가 무엇일지 궁금증을 자아낸다.


빌리 츠키, '원룸→거실+침실' 이사..한국살이 10년만 성공했네
또한 일어나자마자 워킹머신 위에서 운동을 하고, 한국 영화를 보며 한국어를 공부하는 모습도 공개된다. 유창한 한국어 실력을 자랑하는 츠키만의 공부법에도 관심이 모인다.

그런가 하면 츠키는 '요리왕(?)'의 면모도 보인다. 일식·한식·양식까지 자취 요리에 자신감을 보인 츠키는 '묵은지 김치찜'에 도전하는데, 마트에서 재료를 꼼꼼히 비교하고 계량도 없이 척척 양념장을 만들어낸다. 하지만 완성된 '묵은지 김치찜'을 맛본 츠키는 충격에 빠지며 "자존감이 떨어졌다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 츠키가 요리에 대한 자신감을 되찾을 수 있을지 관심이 모인다.

빌리 츠키의 반전 매력이 가득한 'NEW 츠키 하우스'는 오는 6일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 대형 위기, '피 철철' 손흥민 등장할 뻔! MLS '오피셜' 공식 철퇴, SON 위협 태클 주인공 가만 안 둬..."벌금 부과" 확정

2.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

3.

소방관-전기공-우주엔지니어-교사…'낭만야구' 체코 선수들 본업 화제, 류지현호 향한 시선은 '리스펙'

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 폭언..."토트넘, 쏘니 그림자 시달리는 중"→"검증된 슈퍼스타 SON뿐"

5.

[오피셜]린샤오쥔 이름 없다! "오해 바로잡을 것" '반칙왕-팀킬 오명' 황대헌과 맞대결 불발...중국, 세계선수권 출전 명단 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.