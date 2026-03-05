조혜련 "이혼 후 괴로워 술에 의지, 지금 남편 만나고 술 끊었다"(뭐든하기루)

최종수정 2026-03-05 21:02

조혜련 "이혼 후 괴로워 술에 의지, 지금 남편 만나고 술 끊었다"(뭐든…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 재혼 후 달라진 일상을 전했다.

5일 유튜브 채널 '뭐든하기루'에는 "조혜련의 기루 길들이기 신기루의 한우 길들이기(feat.리타길들이기)"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 신기루는 조혜련에게 "술을 언제부터 안 드셨냐"고 물었다. 조혜련은 "솔직히 술을 엄청 좋아했다. 맨날 신봉선, 붐하고 소맥을 마시고 놀러 가고 노래 부르고 그랬다"고 회상했다.

이어 "그런데 13~14년 전에 아픔을 한 번 겪지 않았냐. 그때 너무 괴로워서 정말 술의 도움을 얻었다"며 이혼 후 힘들었던 시기를 털어놨다.

하지만 재혼 후 삶이 달라졌다고. 조혜련은 "그러다 지금 남편을 만났는데 이 사람이 크리스천이다. 나는 그동안 신앙에 대해 담을 쌓고 살았고 내 주먹만 믿고 살았다"고 말했다. 이어 "남편이 '존댓말 해준다'고 해서 교회에 한 번 갔는데 나도 모르게 평안함을 느꼈다"고 전했다.

또한 "내가 일본어, 중국어를 파지 않았냐. 그 집중력으로 성경을 파서 아마 100독은 했을 것"이라며 "그러다 보니 성경을 가르치는 사람이 됐다"고 밝혔다. 이후 신앙생활에 깊이 빠지며 간증을 하는 삶을 살게 됐다고 덧붙였다.


조혜련 "이혼 후 괴로워 술에 의지, 지금 남편 만나고 술 끊었다"(뭐든…
조혜련은 과거 연극 '사랑해 엄마' 공연 후 있었던 일도 떠올렸다. 그는 "공연을 보러 온 영화감독과 포장마차에 갔는데 술잔이 놓였다. 근데 이성미 언니한테 '너 어느 포장마차에서 술 마시니?'라고 전화가 왔다"고 떠올렸다.

조혜련은 "그때 '너가 성경도 가르치는데 시험에 들 수가 있다. 물론 술 마시는 게 금기는 아니지만, 앞에 서는 사람은 다시 한 번 생각해봐라'라고 조언을 하더라"라고 이야기 했다.


이어그날 남편 생일이었는데 잔소리를 듣고 속상했다. 그래서 '교회 강단에서 하는 일 그만해야지'라고 생각했다가, 잠을 자고 일어나니 '그러기엔 내가 주님을 너무 사랑한다'는 마음이 들었다"며 "그때 '내 앞에는 술잔을 놓지 않겠다'고 결심했다"고 털어놨다.

그러면서 "지금은 집에 가서도 술을 거의 마시지 않는다. 물론 둘이 아무도 없을 때 와인 한 잔 할 때도 있지만 그것도 잘 안 하게 된다"고 덧붙였다.

한편 조혜련은 1998년 결혼, 슬하에 아들 우주와 딸 윤아를 뒀지만 2012년 이혼했으며 2014년 재혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

3.

구혜선, '1만 3천원' 헤어롤 가격 논란 해명 "영구적 사용 가능..원가 높아"

4.

[SC현장] "목표는 200만 돌파"…'삼악도' 조윤서X곽시양, 공포 오컬트로 흥행 기운 이을까(종합)

5.

심형탁 子 하루, 정우x은우 형제 만났다 "모두가 기다려온 바로 그 조합"(슈돌)

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

3.

구혜선, '1만 3천원' 헤어롤 가격 논란 해명 "영구적 사용 가능..원가 높아"

4.

[SC현장] "목표는 200만 돌파"…'삼악도' 조윤서X곽시양, 공포 오컬트로 흥행 기운 이을까(종합)

5.

심형탁 子 하루, 정우x은우 형제 만났다 "모두가 기다려온 바로 그 조합"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국, 대만만 8강 후보냐?' 저평가에 지쳤다, 3년전 도쿄돔 참사가 떠오른다

2.

한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장

3.

'깜짝 발표' 류지현 감독, 대만 참사 지켜봤다…"소형준-정우주 50구 안 넘긴다"[도쿄 일문일답]

4.

충격! '호주전 사구 교체' 대만 주장, 왼손 검지 골절상…WBC 더 못 뛸 듯

5.

대혼돈의 서막, 누구도 예상하지 못했던 호주의 대만 격파...한국 셈법, 더 복잡해졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.