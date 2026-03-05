산다라박은 해명했는데…'활동중단' 박봄, 또다시 '저격 손편지' 게재[SC이슈]

기사입력 2026-03-05 19:36


산다라박은 해명했는데…'활동중단' 박봄, 또다시 '저격 손편지' 게재[S…
박봄. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 투애니원(2NE1) 출신 박봄이 멤버 산다라박을 저격하는 듯한 글을 삭제했다가, 또다시 게재해 논란이 일고 있다.

박봄은 5일 자신의 개인 계정에 "To. 국민들에게 쓰는 편지…#박봄"이라는 제목의 자필 편지 사진을 올렸다. 해당 글은 박봄이 이틀 전 게재한 자필편지와 같은 내용이다.

편지에서 박봄은 과거 논란이 됐던 암페타민 성분의 약물 '애더럴'(Adderall)을 언급하며 "그거 마약 아니다. 저는 ADD(주의력결핍증) 환자"라고 해명했다.

이어 그는 "박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해서 박봄을 마약쟁이로 만들었다"며 "당시 나라에 애더럴에 대한 약 자체가 없었고, 법 자체가 없었는데 이상하게 저 이후로 법이 생겼다"고 토로했다. 이와 관련해 산다라박은 4일 자신의 개인 계정에 "마약을 한 적 없다. 그녀가 건강하길 바란다"며 의혹을 부인했다.

이후 논란이 일단락되는 듯했으나, 박봄이 또다시 동일한 내용의 자필편지를 게재하면서 논란이 재점화됐다.

한편 박봄은 2010년 미국에서 암페타민 함유 의약품을 밀수입했다는 의혹을 받았다. 당시 검찰은 우울증 치료 목적이었던 점 등을 고려해 입건유예 처분을 내렸다. 아울러 박봄은 투애니원 데뷔 15주년을 맞아 2024년부터 투어를 진행했으나, 지난해 8월 건강상의 이유로 모든 활동을 중단했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

[단독] '나폴리 맛피아' 권성준 셰프, 56억 아닌 33억 건물주였다.."그 건물 아닙니다"(인터뷰)

3.

김주하, 생방송 중 창백+식은땀 “급O 때문이라고..급체인데 억울했다”

4.

96만 유명 유튜버, “한국에 하반신 시체 37구” 허위 주장..검찰 송치

5.

[SC현장] “첫사랑 감성 가득” 박진영X김민주 로맨스 ‘샤이닝’, JTBC 금요드라마 구원투수 될까

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

[단독] '나폴리 맛피아' 권성준 셰프, 56억 아닌 33억 건물주였다.."그 건물 아닙니다"(인터뷰)

3.

김주하, 생방송 중 창백+식은땀 “급O 때문이라고..급체인데 억울했다”

4.

96만 유명 유튜버, “한국에 하반신 시체 37구” 허위 주장..검찰 송치

5.

[SC현장] “첫사랑 감성 가득” 박진영X김민주 로맨스 ‘샤이닝’, JTBC 금요드라마 구원투수 될까

스포츠 많이본뉴스
1.

'대만 영패 대참사' 원정팬 4만명 침묵, 감독은 침통…"팬 여러분께 감사, 감독인 내 탓이다"

2.

2위 일본, 3위 일본, 4위 일본, 5위도 일본...韓 자존심, 괴물 김민재가 지켰다 '연봉 204억 아시아 1위'

3.

'한국, 대만만 8강 후보냐?' 저평가에 지쳤다, 3년전 도쿄돔 참사가 떠오른다

4.

한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장

5.

충격! '호주전 사구 교체' 대만 주장, 왼손 검지 골절상…WBC 더 못 뛸 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.