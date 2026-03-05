'이지혜♥' 문재완, '위고비' 다이어트 도전 but 식욕은 여전→눈동자 '흔들' "천천히 음미하면서 먹겠다"(관종언니)

[스포츠조선 고재완 기자] "위고비 맞았잖아. 그래서 지금 천천히 먹는 거야."

5일 가수 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '이지혜 남편 생일을 위해 아이들에게 꼭 가르치는 한가지는?(자식농사 성공)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이지혜가 남편의 다이어트 도전기를 공개하며 웃음을 자아냈다. 이지혜 가족은 남편 문재완의 생일을 맞아 1박 여행을 떠났고, 그 과정에서 남편의 다이어트 이야기가 자연스럽게 등장했다.

이지혜는 영상에서 "저희 남편이 시작했습니다. 다이어트"라며 "스스로는 살을 빼기 어렵다. 결국 위고비 주사의 도움을 받아 체중 감량을 시작했다. 아직 시작 단계"라며 "첫째 날"이라고 덧붙였다.


하지만 다이어트 선언과는 달리 여행 분위기는 '먹방'에 가까웠다. 가족은 여행 중 낙지 요리 맛집을 찾아 식사를 했다. 숙소에 도착해 수영을 즐긴 후에도 피자와 짜파구리가 나오자 이지혜는 남편에게 "지금 위고비고 뭐고 눈이 돌아간 것 같다"고 농담을 던졌다. 남편 역시 음식 앞에서는 흔들리는 모습을 보였다. 이지혜가 "위고비를 안 맞았으면 지금 벌써 다 먹었을 것"이라고 말하자 남편은 "지금은 천천히 음미하면서 먹는 것"이라며 웃었다. 다이어트와 맛있는 음식 사이에서 갈등하는 모습이 자연스럽게 웃음을 만들었다.

여행의 밤 풍경도 현실적이었다. 가족은 숙소에서 하루를 마무리한 뒤 간단한 간식을 준비했다. 이미 저녁 식사를 든든하게 했지만, 이지혜는 "어쩔 수 없다"며 결국 야식 라면과 간식을 꺼냈다.

아이들은 숙소 방을 뛰어다니며 신이 났고, 가족은 이불을 깔고 나란히 누워 이야기를 나눴다. 이지혜는 "육아는 임종할 때 끝난다"고 농담을 던지며 현실 육아의 고충을 털어놓기도 했다.

생일 선물도 선물 대신 크랩 요리를 주문해 함께 먹는 것이었다. 아이들은 케이크도 직접 준비했다. 아빠 생일 케이크를 만든다고 했지만 실제로는 토끼 케이크가 등장해 웃음을 자아냈다. 식사는 크랩과 볶음밥 등 배달 음식으로 차려졌다. 이지혜는 "아빠 생일인데 아빠를 위한 자리가 안 된다"며 웃었고, 아이들은 음식 앞에서 장난을 치며 가족 분위기를 더했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

