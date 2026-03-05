송지효, 속옷사업 힘들어졌나→Q&A中 사업 얘기 나오자 '울컥'…"지금 말하면 울 것 같아, 제품 좋은데 몰라줘 슬퍼"

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 송지효가 직접 운영중인 속옷 사업 이야기가 나오자 울컥하는 모습을 보였다.
송지효는 5일 자신의 유튜브 채널 '송지효'에 '실버 버튼 기념 Q&A (EN)'라는 제목의 영상을 공개했다.
그는 영상에서 먼저 10만 구독자 달성 소감을 전했다. 송지효는 "원래 실버 버튼은 50만 구독일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버 버튼 얘기할 때 '왜 저 얘길 하지?' 싶었다"고 했다. 그러다 10만을 넘기고 받았다"며 "해외에서 왔는데 한국어로 편지가 적혀 있었다. 유튜브 CEO 네일 모한(Neal Mohan) 이름이 적혀 있었다"고 소개했다.
상자 뚜껑을 열자 송지효 이름이 새겨진 실버 버튼이 모습을 드러냈다. 그는 "너무 멋지다. 100만까지 재밌는 것들도 하고, 이야기도 많이 하겠다"고 했다. 버튼 뒷면을 보며 "맥주병 따개 같다" "거울이다"라고 농담을 섞기도 했다.
유튜브를 시작한 이유에 대해선 "소통이고, 나를 좀 더 자연스럽게 보여줄 수 있는 방법이라 시작했다"고 했고 기억에 남는 촬영으로는 가장 힘들었던 '영덕 여행'편을 꼽았다. 그는 "제일 힘들었다. 끝없는 미로처럼 끝없이 찍었다"며 "한 번은 팀과 앉아서 '대체 얼마나 찍을 거냐'고 진지하게 이야기했다"고 말했다. 최근 촬영 중엔 베이비시팅 편을 언급하며 "촬영 후 거의 아플 뻔했다. 지금도 어지럽게 기억난다"고 했다.
취향에 대해서도 고백했다. 송지효는 "동물 영상 많이 본다"고 한 다음 "가장 많이 검색하는 건 '트루 크라임'"이라며 갑자기 "이상형이 생겼다"며 범죄학자 김복준을 지목했다. 그는 "김복준 선생님이 진짜 이상형이다. 만나고 싶다. 나중에 게스트로 모셔서 '팬이다, 이상형이다'라고 말해보고 싶다"고 했다.
사업 이야기에선 잠깐 목소리가 내려앉았다. 송지효는 속옷 사업 관련 질문에 "지금 말하면 울 수도 있다"며 "제품은 좋은데 사람들이 많이 모르는 것 같아서 슬프다"고 털어놨다.
멘탈 관리법은 단순했다. 송지효는 "난 되게 여리고 상처도 잘 받고 예민하다"고 말하면서도 "진짜 다운될 때는 2~3일 아무것도 안 하고 쉰다. 생각을 깊지만 짧게 정리하고 훌훌 털면 괜찮아진다"고 했다.