'10만 유튜버' 송지효 "이동욱·김희철과 오랜 친구…6일 동안 집밖에 안나간 적도 있어" 집순이 '인증'(지효쏭)

기사입력 2026-03-06 06:05


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 송지효가 본인의 유튜브 채널 '지효쏭'이 10만 구독자를 넘겨 실버버튼을 받은 것에 대해 소감을 전했다.

송지효는 5일 자신의 유튜브 채널 '지효쏭'에 '실버 버튼 기념 Q&A'라는 제목의 영상을 공개했다.

그는 영상에서 먼저 10만 구독자 달성 소감을 전했다. 송지효는 "원래 실버 버튼은 50만 구독일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버 버튼 얘기할 때 '왜 저 얘길 하지?' 싶었다"고 했다. 그러다 10만을 넘기고 받았다"며 "해외에서 왔는데 한국어로 편지가 적혀 있었다. 유튜브 CEO 닐 모한의 이름이 적혀 있다"고 소개했다.

이어 실버버튼 기념 Q&A 시간을 진행했다.

구독자들의 '금주 챌린지' 질문에는 현실 농담이 터졌다. 송지효는 제작진에게 "왜 이런 질문만 뽑았냐. 나한테 술 끊으라는 거냐"고 받아친 뒤 "근데 몰래 마시고 안 마셨다고 거짓말할 수도 있지 않냐"며 웃었다. 제작진이 "음주 측정기를 장바구니에 담았다"고까지 하자 "올해는 금주라기보다는 덜 자주 마시고 절주해보도록 하겠다"고 받아쳤다.


'가장 친한 연예인' 질문에는 "다 친하다"고 하면서도 오래된 친구로 김희철과 이동욱을 언급했다. "자주 연락하진 않지만"이라며 "최근 김지수, 예수정과도 연락했다. 연상이 잘 안되시겠지만 광범위한 인맥을 가지고 있다"고 밝혔다. 런닝맨 관련 질문엔 "너무 오래 해서 모든 순간을 다 기억하긴 어렵고 최근 것만 기억난다"며 오히려 시청자에게 "재밌었던 에피소드나 장면을 알려달라"고 되물었다.


생활 루틴도 공개했다. 송지효는 "촬영을 짧은 기간에 몰아 하느라 오래 깨어 있다가 쉬는 날 이틀 잔 적도 있다. 중간중간 깨긴 했다"며 "그때 어머니가 숨 쉬는지 확인하러 왔다"고 덧붙였다. "집 밖에 안 나간 최장 기록은 6일"이라고 말한 그는 "6일 만에 나가면서도 '더 있을 수 있겠는데'라는 생각도 들었다"고 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.