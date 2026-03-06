이효리, 서장훈과 예능 컴백…JTBC “구체적 포맷은 아직”

기사입력 2026-03-06 15:38


이효리, 서장훈과 예능 컴백…JTBC “구체적 포맷은 아직”

[스포츠조선 조민정 기자] 이효리와 서장훈이 한 예능 프로그램에서 만난다.

6일 JTBC는 "이효리와 서장훈이 새 예능 프로그램 출연을 확정했다"고 밝혔다. 다만 "현재 프로그램은 개발 단계로 구체적인 콘셉트와 포맷은 아직 정해지지 않았다"고 덧붙였다.

앞서 뉴스1 보도에 따르면 두 사람이 출연하는 해당 프로그램이 제목과 형식 모두 베일에 싸인 상태이며, 이효리와 서장훈을 중심으로 기획되고 있다고 보도했다. 프로그램은 올 상반기 방송을 목표로 준비 중인 것으로 알려졌다.

이효리는 1998년 그룹 핑클로 데뷔한 뒤 가수 활동을 넘어 예능과 진행 분야에서도 활약해왔다. 2024년 '더 시즌즈-이효리의 레드카펫'을 통해 데뷔 26년 만에 단독 MC를 맡았으며, 예능 프로그램 '저스트 메이크업'에서는 서바이벌 진행자로 나서 안정적인 진행력을 보여줬다.

또 오는 8일 첫 방송되는 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'에서는 남편 이상순과 함께 카운셀러로 출연하며 방송 활동을 이어갈 예정이다.

서장훈 역시 '연애의 참견', '무엇이든 물어보살', '이혼숙려캠프', '고딩엄빠' 등 다양한 상담 예능을 통해 존재감을 드러냈다. 특유의 직설적인 화법과 현실적인 조언으로 시청자들의 공감을 얻어왔다.

예능에서 강한 캐릭터를 보여온 두 사람이 한 프로그램에서 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 모이고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

2.

[SC이슈] “출연진 약하다” JTBC 요구 논란…‘히말라야 원정대’ 발대식 현장서 돌연 취소

3.

스윙스 "무정자증 아냐…아이 갖고 싶어 최근 정관 복원 수술"

4.

'열애 고백' 28기 돌싱 순자, 미스터킴♥과 커플 사진 "안정감 주는 사람"

5.

이채연, 부모님이 사준 '명품만 수천만원'인데.."과시하는 것 같아 못 들고 다녀"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

2.

[SC이슈] “출연진 약하다” JTBC 요구 논란…‘히말라야 원정대’ 발대식 현장서 돌연 취소

3.

스윙스 "무정자증 아냐…아이 갖고 싶어 최근 정관 복원 수술"

4.

'열애 고백' 28기 돌싱 순자, 미스터킴♥과 커플 사진 "안정감 주는 사람"

5.

이채연, 부모님이 사준 '명품만 수천만원'인데.."과시하는 것 같아 못 들고 다녀"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 사랑해! '엄지척' 호날두 흡족 "박지성 맨유 시절부터 나의 우상"…'월드컵 영웅' 지목→그 정돈 아닌데

2.

"7,8번 아니고 5번 치더라." 데일 보며 뿌듯한 이범호 감독. "아시아야구, 많은 관중 경험 반가운 일"[오키나와 코멘트]

3.

"소름 돋았다" 저지는 부러웠을까? 홈런 맞고 기립박수 받은 레전드는 '위기용 아니다'

4.

"팬들의 관람 만족도 높인다" 성남FC, 2026시즌 홈 개막전 ‘확 달라진 탄천’ 선보인다

5.

송성문 충격 소식! 복사근 부상 재발→교체 아웃…빛바랜 첫 홈런포+유격수 데뷔전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.