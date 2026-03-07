'173cm' 옥주현, 허리사이즈 2번 줄인 비결.."극단 다이어트는 노화 지름길"

기사입력 2026-03-07 06:13


'173cm' 옥주현, 허리사이즈 2번 줄인 비결.."극단 다이어트는 노…

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 건강한 다이어트 철학과 관리 루틴을 공개했다.

6일 옥주현의 유튜브 채널에는 '이 언니는 다이어트도 그냥 안 함… 자기관리 끝판왕 옥주현의 다이어트 루틴'라는 제목의 영상이 올라왔다.

옥주현은 "요새 '도대체 뭘 먹고 요즘 더 날씬해졌냐'라는 질문을 많이 받고있다. 저는 직업의 특성상 사계절 상관 없이 관리를 해야한다. 특히 지금 공연중인 작품에서는 절대 배가 나오면 입을 수 없는 옷을 입고 있기 때문에 특별히 더 신경써서 관리를 하고 있다"고 설명했다.

옥주현은 다이어트에 대한 자신의 철학도 강조했다. 그는 "다이어트를 한다는 것은 무조건 안 먹는 것이 아니다"라며 "극단적인 다이어트는 절대 하면 안 된다. 몸을 상하게 할 뿐 아니라 고속으로 노화될 수 있다"고 과거 급격한 감량 방식에 대한 부정적인 견해를 밝혔다.


'173cm' 옥주현, 허리사이즈 2번 줄인 비결.."극단 다이어트는 노…
이어 그는 현재의 관리 방식을 소개하며 "관리 자체를 스트레스로 생각하지 않는다. 오히려 내가 더 편하게 일하기 위한 과정이라고 생각한다"고 말했다. 일상 속에서 자연스럽게 건강을 유지하는 습관을 중요하게 여기고 있다는 설명이다.

옥주현은 다이어트 관리 비결로 유산균과 영양 보조제를 꼽았다. 그는 공복에 영양제를 섭취한 뒤 과일과 함께 유산균을 챙겨 먹는 루틴을 소개하며 "장 건강이 좋아지는 느낌을 받았다"고 전했다. 또한 "실제로 옷 핏이 좋아졌고 허리 사이즈도 두 번 정도 줄였다"고 덧붙였다.

또한 운동보다 생활 자세 관리가 더 중요하다고 강조했다. 옥주현은 "일상 속에서 자연스럽게 움직이는 습관이 체형 관리에 도움이 된다"며 계단을 오를 때 힙업을 의식하며 걷는 등 작은 습관을 실천하고 있다고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

2.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

3.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

4.

고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부 공개

5.

'전 충주맨' 김선태, 100만 달성 후 눕방 "광고 메일만 700개"

연예 많이본뉴스
1.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

2.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

3.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

4.

고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부 공개

5.

'전 충주맨' 김선태, 100만 달성 후 눕방 "광고 메일만 700개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]

2.

오타니 WBC 첫 그랜드슬램 폭발! '2루타→홈런→적시타' 3연타석 안타로 대만 투수들 기절

3.

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇게만 던져주라[오키나와 현장]

4.

이번엔 1이닝도 못막았다. 4사구 4개로 1실점 강판. 정우영 진짜 괜찮나[오키나와 현장]

5.

"프로야구 열기를 아마로 확산" 고교야구 만원 관중 프로젝트 가동,국대-대한야구소프트볼협회-KBSN과 업무협약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.