'애셋맘' 이요원, 뼈말라 식단 공개..토마토에 닭가슴살만 "건강식 먹어"(살림남)

최종수정 2026-03-08 06:37

'애셋맘' 이요원, 뼈말라 식단 공개..토마토에 닭가슴살만 "건강식 먹어…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이요원이 다이어트 비법을 전했다.

7일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들' 시즌2(이하 '살림남2')에서는 김지민이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 김지민은 박서진 동생 효정의 다이어트 영상을 보며 "다이어트 정말 힘들다. 저도 웨딩 사진 찍기 전 2kg 뺐는데, 식단 조절이 운동보다 힘들다"라고 공감했다.


'애셋맘' 이요원, 뼈말라 식단 공개..토마토에 닭가슴살만 "건강식 먹어…
이에 은지원은 "이요원 씨가 비법 좀 알려주라. 왜이렇게 안 찌냐"라고 궁금해 했고, 이요원은 "저도 필요할 땐 식단 조절 한다. 건강식으로 한다. 다이어트 음식으로 먹으려 한다"면서 실제 다이어트 식단을 공개했다. 이요원은 닭가슴살과 토마토, 고구마와 달걀, 통밀빵 등 비교적 간단한 건강식 위주의 식단을 유지한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 이요원은 1980년생으로 만 45세다. 지난 2003년 만 23세의 나이에 6세 연상 프로 골퍼 출신 사업가와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

3.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

4.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

5.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

3.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

4.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

5.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

한국 더그아웃 향한 오타니의 짧고 조용했던 목례, '패자에 대한 배려'가 빛난 한 장면[도쿄 현장]

3.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

4.

'왜 고영표인가' 日 10연패 공포 끊나, 류지현 감독…"한일전 굉장히 중요하다, 하지만…"[도쿄 일문일답]

5.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.