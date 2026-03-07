'애셋맘' 이요원, 뼈말라 식단 공개..토마토에 닭가슴살만 "건강식 먹어"(살림남)
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이요원이 다이어트 비법을 전했다.
7일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들' 시즌2(이하 '살림남2')에서는 김지민이 스페셜 MC로 출연했다.
이날 김지민은 박서진 동생 효정의 다이어트 영상을 보며 "다이어트 정말 힘들다. 저도 웨딩 사진 찍기 전 2kg 뺐는데, 식단 조절이 운동보다 힘들다"라고 공감했다.
이에 은지원은 "이요원 씨가 비법 좀 알려주라. 왜이렇게 안 찌냐"라고 궁금해 했고, 이요원은 "저도 필요할 땐 식단 조절 한다. 건강식으로 한다. 다이어트 음식으로 먹으려 한다"면서 실제 다이어트 식단을 공개했다. 이요원은 닭가슴살과 토마토, 고구마와 달걀, 통밀빵 등 비교적 간단한 건강식 위주의 식단을 유지한다고 밝혀 눈길을 끌었다.
한편 이요원은 1980년생으로 만 45세다. 지난 2003년 만 23세의 나이에 6세 연상 프로 골퍼 출신 사업가와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.
