'20대 몸무게' 엄정화, 일본서 '폭식급 먹방'.."여행 오면 다 내려놓는다"

기사입력 2026-03-08


[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 일본 도쿄 여행 중 여유로운 먹방 일상을 공개했다.

7일 엄정화의 유튜브 채널에는 '엄정화 도쿄브이로그 2편'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

엄정화는 도쿄의 한 호텔에서 사우나와 수영 등 휴식을 즐긴 뒤 조식을 챙겨 먹었다. 그는 밥 위에 회를 올려 먹으며 "밥이 달다. 너무 행복하다"며 "평소 서울에서는 아침도 잘 먹지 않는데 여행만 오면 아침을 챙겨 먹게 된다"고 밝혔다. 이어 "서울에서는 첫 입을 무조건 단백질로 먹지만 지금은 밥을 먼저 먹었다"고 솔직한 모습을 보였다.


식사 후에는 팬케이크와 프렌치토스트 등 디저트도 즐겼다. 엄정화는 "여행을 오면 식단 같은 걸 다 내려놓게 되는 것 같다. 너무 좋다"며 다이어트에서 해방된 모습을 보였다.

이후에도 그는 현지 맛집을 찾아 크림카레 우동, 소고기 샤부샤부, 햄버거, 화덕피자 등을 연이어 먹으며 여행지에서의 행복한 일상을 전해 눈길을 끌었다.

앞서 엄정화는 한 라디오에서 "20대 때와 50대 때의 몸무게가 5kg 정도 차이 난다"며 "옷이 작아서 못 입는 건 없다"고 밝힌 바 있다.

