이순실, 30㎏ 감량하더니 자신감 풀충전…"장원영 스타일 원해" 요구('사당귀')

[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 이순실이 장원영으로 변신한다.
풀 세팅을 마친 이순실의 모습에 전현무는 "뮤지컬 배우 같다. 옛날 이순실이 나왔다"며 감탄하고, 박명수는 "할머니에서 이모 됐다"라며 10년은 젊어진 모습에 입을 다물지 못한다. 그러나 막상 웨딩 드레스를 착장하는 과정에서 유독 온몸이 가려진 스타일을 고집해 모두를 의아하게 만든다. 이순실은 "탈북 과정에서 전기 고문 등을 당하다 보니 몸에 흉터가 아직도 남아 있다"라며 "노출이 있는 웨딩드레스에 대해 트라우마가 있다"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이순실의 남편은 "우리집에 남아 있는 웨딩 사진도 한복 입었던 것이 유일하다"라고 밝혀 전현무와 박명수를 울컥하게 만든다.
어느새 화사한 웨딩 드레스까지 풀 세팅을 마치고 여신으로 변신한 이순실의 모습에 이순실 남편은 말을 잇지 못하더니 "장원영이 나이 먹으면 저런 모습이겠구나 싶어. 내 눈에는 이순실이 장원영이다"라며 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛으로 이순실을 바라보며 행복을 만끽한다고.
한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
