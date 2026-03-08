'최동석과 이혼' 박지윤, 최저 몸무게 55kg 찍고 뿌듯..한 줌 허리 자랑
[스포츠조선 이게은기자] 방송인 박지윤이 다이어트가 순항 중인 근황을 전했다.
8일 박지윤은 "하도 오랜만의 서울 일정이라 뿌염하고 나가서 미팅으로 밤까지 달리다가 입은 옷 그대로 입고 잠들었다 일어나 몸무게 재니 55kg 끝자락을 보았네요. 그래도 3kg 정도 가까스로 감량이라 가벼운 몸과 마음으로 #상하이 출장 왔답니다"라며 근황을 전했다.
함께 공개된 영상 속 박지윤은 바쁜 일정 속에서도 체중 조절용 쉐이크, 두부, 올리브 오일 등으로 식단 조절을 하는 모습을 보였다. 타이트한 의상에 드러난 잘록한 허리 라인이 눈길을 끈다.
박지윤은 최근에도 "설 연휴에 몸무게 앞자리가 바뀌었다가 다시 내려와 최저 몸무게를 찍었어요. 6?→56→58→57.17. 요동치는 몸무게지만 야식이나 폭식 줄이고, 양도 줄여가면서 단백질은 열심히 먹고 있어요!"라고 전한 바 있다.
한편 박지윤은 2009년 동료 아나운서 최동석과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2023년 파경 소식을 전했다. 이후 상간 맞소송을 제기해 충격을 줬다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.