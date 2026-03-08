'조수연 구 썸남' 신윤승, 갑자기 봄맞이 쇼핑? "구두 닦아달라" 진상 고객 변신('개콘')

사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트' 신윤승이 봄맞이 쇼핑을 나선 진상으로 변신한다.

8일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 신발·옷 가게에서 만난 '썽난 사람들'의 소동극이 펼쳐진다.

'썽난 사람들'의 최고 진상 '신두철' 역의 신윤승은 봄을 앞두고 신발·옷 가게를 방문한다. 그는 점원 박민성을 무례하게 부른 뒤 "구두 닦아달라", "신발 신겨달라" 등 과한 요구를 늘어놓는다. 과연 박민성이 신윤승의 진상짓에 어떻게 대응할지 관심이 집중된다.

또한 이날 가게에는 '신윤승 매니저' 김진곤이 등장한다. 김진곤은 "윤승이 형 많이 사랑해달라"면서 신윤승의 비밀을 풀어놓는다. 신윤승은 김진곤의 뜻밖의 폭로에 크게 당황하는데, 과연 그 내용은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

'올스톱'에서는 본부장 김기열이 공사 현장을 방문한다. 하지만 공사장의 인부들은 잔뜩 어깨에 힘이 들어간 김기열을 괴롭힌다. 김기열은 한마디하겠다며 단상 위로 나서지만, 조진형이 발생시킨 소음에 목소리가 묻힌다. 송병철이 나서서 조진형을 말리는데, 소음에 청력이 마비된 조진형과 송병철의 불통이 웃음을 자아낼 예정이다.

레미콘 운전자 박영진과 송영길의 신경전도 펼쳐진다. 두 사람은 "너 몇 살이야?"라며 시비가 붙는데, 얼토당토않은 두 사람의 나이 싸움이 객석을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

한편 KBS2 '개그콘서트'는 8일 오후 10시 40분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

