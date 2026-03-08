이주승, 조부상 이어 또 안타까운 비보…"코코야 10년 동안 행복했어" [SC이슈]

기사입력 2026-03-08 16:53


이주승, 조부상 이어 또 안타까운 비보…"코코야 10년 동안 행복했어" …
사진 출처=이주승 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이주승이 반려견을 먼저 떠나보냈다.

이주승은 8일 자신의 개인 계정에 "오늘 새벽 11세인 코코가 하늘나라에 갔다"고 전했다.

그는 "코코야, 끝까지 고통과 싸워줘서 너무 고맙다. 너 덕분에 10년간 정말 행복했다. 너무너무 사랑한다"고 작별 인사를 전했다. 이어 "그동안 많이 사랑받아왔는데, 꽃분이와 할아버지에 이어 연속적인 슬픈 소식을 전하게 돼 죄송하다"고 덧붙였다.

반려견 코코에 대해선 "시크하고 예민하지만 때로는 제게 붙어 자고 애교도 부리던 아이였다"며 "꽃분이와 동갑이었던 코코는 무지개다리를 건너 둘이 신나게 뛰어놀 것이라 생각한다. 마음속으로 추모 한 번만 부탁드린다"고 당부했다.

이주승은 지난달 22일 조부상을 당했다. 그는 2024년 2월 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 할아버지를 향한 애틋한 마음을 표하기도 했다. 방송 당시 이종구 씨는 6·25 전쟁에 장교로 참전한 참전 용사이자, 전역 후 초등학교 교사로 봉직해 온 인물로 소개됐다.

한편 이주승과 함께 '나 혼자 산다'에 출연 중인 배우 구성환도 지난달 14일 반려견 꽃분이를 먼저 떠나보내 안타까움을 더한 바 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

2.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

3.

'52세' 정혜영, ♥션 보다 더 운동하는 이유 "근육 할머니가 될려면"

4.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

5.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

연예 많이본뉴스
1.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

2.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

3.

'52세' 정혜영, ♥션 보다 더 운동하는 이유 "근육 할머니가 될려면"

4.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

5.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

'통한의 피홈런' 류현진 땀 뻘뻘 3이닝 1실점…'2G 17득점' 방망이 침묵, 4회 곽빈 투입[도쿄 현장]

2.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

3.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

4.

소삼가몹 수장→강력 6강 다크호스. 소노 FEVER! 이정현+나이트+켐바오. 빅3는 어떻게 팀을 변화시켰나

5.

'삼성 에이스 걱정없네' 후라도 56개로 5이닝 무실점 쾌투! 하지만 파나마, 푸에르토리코에 3대4 끝내기 역전패. 후라도 조기귀국 가능성UP[WBC]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.