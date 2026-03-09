게임문화재단, 4월 열리는 '2026 게임문화 가족캠프' 참가자 모집

기사입력 2026-03-09 15:49


게임문화재단, 4월 열리는 '2026 게임문화 가족캠프' 참가자 모집



문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 게임문화재단은 오는 4월 10~11일 이틀간 강원도 평창 알펜시아 리조트에서 '2026 게임문화 가족캠프(이하 캠프)'를 개최한다고 밝혔다.

전국 초등학생(1∼6학년) 자녀를 둔 가족을 대상으로 하는 이번 캠프는, 보호자와 자녀가 '게임'을 매개로 소통하며 건강한 여가 문화를 함께 만들어가는 기회를 제공하고자 기획됐다.

주요 프로그램으로는 가족 대항 e스포츠 대회, 게임문화 퀴즈대회, 보호자 대상 게임리터러시 교육, 자녀 대상 게임문화 체험교육, 가족 게임이용습관 개선 상담 등이 있다. 이와 함께 보드·레트로·콘솔 게임을 자유롭게 체험할 수 있는 게임문화 체험존과 참여 가족들이 추억을 남길 수 있는 포토존을 비롯해 다양한 현장 이벤트가 상시 운영된다.

게임문화재단은 캠프의 하이라이트가 온 가족이 한 팀이 돼 참여하는 '가족 대항 e스포츠 대회'이라고 전했다. 넥슨코리아의 '카트라이더 러쉬플러스'와 슈퍼셀의 '브롤스타즈' 종목으로 운영되며, 전문 e스포츠 사회자의 생생한 현장 중계가 더해져 참여 가족들에게 프로 무대에 오른 듯한 추억을 준다.

이밖에 자녀들은 게임적 요소를 접목한 '게임문화 체험교육'의 신체 활동을 통해 스트레스를 해소하고 또래 아이들과 어울리며 협동심을 기른다. 동시에 보호자들은 김경일 아주대학교 심리학과 교수의 '보호자 게임리터러시 교육'을 통해 자녀 세대의 게임문화를 이해하고, 실질적인 소통의 기술을 터득하게 된다.

또 전문가와의 '가족 게임이용습관 개선 상담'도 진행된다. 참여 가족이라면 누구나 신청 가능하며, 가정 내 올바른 게임 이용 지도법과 갈등 해소를 위한 맞춤형 해답을 얻을 수 있다.

유병한 게임문화재단 이사장은 "디지털 세대의 자녀들에게 올바른 게임이용습관을 길러주는 가장 확실한 방법은 부모가 자녀의 게임 세계로 들어가 함께 경험하고 공감하는 것"이라며 "이번 캠프가 게임의 여가적 기능을 넘어, 가족 간 소통의 힘을 확인하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 전했다. 참가 신청은 9일부터 17일까지 게임문화재단 홈페이지에서 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.