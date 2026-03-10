배기성 "2세 위해 8일 매일 부부관계...돌발성 난청 왔다" ('조선의 사랑꾼')

|
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 배기성이 돌발성 난청 원인을 털어놨다.
이에 배기성과 아내 이은비는 "이야기를 못 하겠다"라며 머뭇거렸고, 배기성은 "돌발성 난청이다. 오른쪽에 이명이 오다가 아예 안 들린다"라고 말했다.
이어 배기성은 "오늘 병원에 갔는데 내가 가진 힘의 2~300%를 썼다더라"면서 "대추나무 사랑 특공대로 경주 다녀오지 않았나. 그때 '이제 아이를 낳아야겠다'라며 자극받고 배란일을 물어보고 그 뒤로 8일을 매일 했다"라고 털어놨다. 이를 들은 윤정수는 "멀쩡한 사람도 죽는다"라며 고개를 숙였다.
|
그러면서 윤정수는 "나도 연애 초반에 머리가 너무 아파서 대학 병원에 CT 찍으러 갔었다"라고 했고, 원진서는 "하루에 막 몇 번씩"이라고 말해 모두를 놀라게 했다. 이에 윤정수는 "하루에 몇 번씩은 아니다"라면서 "나는 머리가 터질 것 같았다. 뇌혈관이 터진 줄 알았다"라며 웃었다.
배기성은 "연애 초반에 하루에도 서너 번씩이었는데 그때는 괜찮았다"라면서 "애 하나 낳으려다가 아버지가 죽겠다"라고 말해 웃음을 안겼다.
