배기성 "2세 위해 8일 매일 부부관계...돌발성 난청 왔다" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2026-03-10 08:21


배기성 "2세 위해 8일 매일 부부관계...돌발성 난청 왔다" ('조선의…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 배기성이 돌발성 난청 원인을 털어놨다.

지난 9일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 배기성은 30년 절친 윤정수와 아내 원진서를 집으로 초대했다.

이날 윤정수는 컨디션이 안 좋아 보이는 배기성을 향해 "몸이 안 좋냐. 목소리도 안 좋다"라며 걱정했다.

이에 배기성과 아내 이은비는 "이야기를 못 하겠다"라며 머뭇거렸고, 배기성은 "돌발성 난청이다. 오른쪽에 이명이 오다가 아예 안 들린다"라고 말했다.

이어 배기성은 "오늘 병원에 갔는데 내가 가진 힘의 2~300%를 썼다더라"면서 "대추나무 사랑 특공대로 경주 다녀오지 않았나. 그때 '이제 아이를 낳아야겠다'라며 자극받고 배란일을 물어보고 그 뒤로 8일을 매일 했다"라고 털어놨다. 이를 들은 윤정수는 "멀쩡한 사람도 죽는다"라며 고개를 숙였다.


배기성 "2세 위해 8일 매일 부부관계...돌발성 난청 왔다" ('조선의…
배기성은 "원인을 찾으려 병원에 갔더니 가진 것 이상의 힘을 왜 썼냐더라. 그러면 이상이 생긴다더라"면서 "난 그걸 인정하고 싶지 않다"라고 했다.그러자 윤정수는 "지금 너무 안 좋아 보인다"면서 "아내는 쌩쌩해 보인다"라고 해 웃음을 안겼다.

그러면서 윤정수는 "나도 연애 초반에 머리가 너무 아파서 대학 병원에 CT 찍으러 갔었다"라고 했고, 원진서는 "하루에 막 몇 번씩"이라고 말해 모두를 놀라게 했다. 이에 윤정수는 "하루에 몇 번씩은 아니다"라면서 "나는 머리가 터질 것 같았다. 뇌혈관이 터진 줄 알았다"라며 웃었다.

배기성은 "연애 초반에 하루에도 서너 번씩이었는데 그때는 괜찮았다"라면서 "애 하나 낳으려다가 아버지가 죽겠다"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

5.

장나라 소속사 관계자, 유서 남기고 숨진 채 발견… 경찰 경위 파악 중

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

5.

장나라 소속사 관계자, 유서 남기고 숨진 채 발견… 경찰 경위 파악 중

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

4.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.