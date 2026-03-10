이효리가 또…'지적장애' 출연자에 입고 온 코트 선물 "나한테는 커"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이효리의 미담이 또 하나 공개됐다.
오지현의 언니는 "어쩌다가 이효리에 언니라고 부르고 됐냐"고 물었고 오지현은 "같이 쇼핑을 갔는데 언니라고 부르고 싶었다. '효리님, 저 언니라고 해도 돼요?' 하니까 '그럼, 당연하지' (라고 했다.) 쿨하게. 성격 알지 않냐. '우리 같이 사진 찍을래?' 해서 효리 언니 폰으로 사진도 찍었다"고 밝혔다.
심지어 이효리는 오지현에게 자신이 입고 온 코트도 선물했다고. 오지현은 "사진 찍다가 (이효리가 입고 온) 옷이 너무 큰 거다. 그래서 '너 옷 입어라. 나한테 크다. 너 입어라'(라고 했다)"라며 이효리의 말투를 그대로 재현했다.
오지현은 이효리에 대해 사람이 사이다처럼 시원시원하고 다정하고 햇살처럼 마음이 따뜻하고 꼭 우리 언니 같다"며 "효리 언니, 상순 오빠 잘 지내시죠? 항상 절 응원해주시고 코칭도 해주시고 연애도 잘할 수 있게 해주시고 다정하게 응원해주셔서 너무 감사하다. 둘이 행복하게 오래오래 365일 동안 건강하시라. 우리 나중에 또 봬요. 보고 싶어요"라고 애정 어린 영상편지를 보냈다.
한편, SBS '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'는 발달장애 청년들의 첫 연애와 만남을 응원하는 연애 리얼리티로, 이효리 이상순 부부가 상담소장으로 나서 이들의 로맨스를 응원하고 있다.
