'파격' 제니·'청순' 고윤정, 동갑내기 '인간 샤넬'의 극과극 패션
[스포츠조선 정안지 기자] 블랙핑크 제니가 파격 스타일링으로 시선을 집중시켰다.
제니는 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.
사진 속 제니는 9일(현지시각) 프랑스 파리에서 열린 샤넬 2026-07 가을·겨울(F/W) 컬렉션 쇼 참석 전 호텔에서 인증샷을 촬영 중이다.
이때 제니의 파격적인 스타일링과 메이크업에 시선이 집중됐다. 블랙 브라 톱과 하이웨이스트 쇼츠 위에 비즈 장식이 돋보이는 시스루 드레스를 매치한 것. 이 과정에서 의상을 더욱 돋보이게 하는 제니 만의 포즈와 표정이 더해지며 인증샷도 바로 화보가 됐다.
여기에 제니는 올림머리 헤어스타일과 눈매 라인이 돋보이는 메이크업, 레드 가방으로 포인트를 살려 시선을 집중시켰다.
또한 제니는 배우 고윤정과 다정샷도 공개, 서로 매력 속 두 사람의 아름다운 미모에 시선이 쏠렸다.
한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난달 27일 미니 3집 'DEADLINE'를 발매, 이후 높은 음악적 완성도로 유력 외신들의 호평을 받고 있다. 롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"고 소개했고, 빌보드는 타이틀곡 'GO'에 대해 "앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡"이라고 극찬했다.
