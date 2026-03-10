28kg 뺀 풍자, 결국 요요 위기 왔다 "식욕 돌아 미치겠다"
[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 풍자가 다이어트 고충을 털어놨다.
9일 풍자의 유튜브 채널에는 '영하 -18도 눈 쌓인 장박지에서 직화구이 | 칼디 스프레드로 빵 구워먹기'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 풍자가 장박 캠핑을 즐기는 모습이 담겼다. 이날 그는 "장박지에 나올 때마다 한파주의보가 뜬다"며 "서울은 봄이 왔다는데 여긴 영하 18도"라고 말하며 추위 속 캠핑을 시작했다.
추위에 떨면서도 풍자는 본격적인 요리에 나섰다. 그는 "집에서는 냄새 때문에 해 먹기 힘든 메뉴"라며 옥돔, 고등어, 삼치 등 생선을 준비해 화로대에 직화로 구웠다. 동시에 된장찌개도 끓이며 "오늘은 한식의 날인 것 같다"며 기대감을 드러냈다.
캠핑장에서 완성된 식사를 맛본 풍자는 "충격적으로 맛있다"며 감탄했다. 특히 옥돔을 먹은 뒤 "확실히 비싼 생선이 맛있다. 제주도 가고 싶다"며 만족감을 드러냈다. 이어 된장찌개에 밥을 말아 먹은 그는 결국 밥 한 공기를 추가로 더 먹으며 남다른 먹방을 선보였다.
식사를 마친 뒤에도 먹방은 계속됐다. 풍자는 머루주와 곱창볶음을 안주로 준비하며 "요즘은 시끌벅적하게 술 마시는 것보다 하루 마무리로 한두 잔이 좋다"고 근황을 털어놨다.
다음 날 아침에도 풍자의 먹방은 이어졌다. 일어나자마자 배고픔을 호소한 풍자는 "요즘에 식욕이 왜 이렇게 도는지 모르겠다. 다이어트 해야하는데 미치겠다"고 유지어터로서의 고민을 털어놓았다.
결국 풍자는 라면으로 아침 식사를 해결한 뒤 일본 브랜드 칼디 스프레드를 식빵에 발라 오븐에 구워 먹으며 푸짐한 아침식사를 즐겼다.
한편 풍자는 최근 다이어트를 통해 27kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 몸매로 화제를 모았다.
