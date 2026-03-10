[SC리뷰] “세상 무너진 줄” 이수지, 4억 전세사기 피해 사실 공개
[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 이수지가 전세사기 피해 사실을 털어놨다. 피해 금액만 4억 원이라고 밝혀 충격을 안겼다.
10일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 출연했다. 이날 멤버들은 부산에서 모여 레트로 콘셉트로 이야기를 나눴다.
바다 보이는 집 이야기가 나오자 이수지는 "그러다 또 전세사기 당하면 어떡하냐"라고 말해 분위기를 바꿨다. 김광규가 전세사기 피해 경험을 언급하자, 이수지는 "저도 당했다. 4억"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
이수지는 "집을 짓고 입주하는 곳을 계약했는데 아직까지 완공이 안 됐다. 나가겠다고 했는데 돈을 안 돌려준다"고 상황을 설명했다. 이어 "그땐 세상이 다 무너지는 것 같았다. 내 돈은 내 돈이니까 나만 힘든 것 같았다"고 당시 심경을 전했다.
그러면서 "그래서 처음부터 다시 시작하자고 생각했다. 새출발한다고 마음먹었다"고 덧붙이며 심기일전한 근황을 밝혔다.
한편 이날 '혼자는 못 해'에서는 김광규가 어려웠던 학창 시절을 고백하는 등 출연진들의 솔직한 이야기가 이어졌다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
