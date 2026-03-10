[SC리뷰] “세상 무너진 줄” 이수지, 4억 전세사기 피해 사실 공개

기사입력 2026-03-10 21:54


[SC리뷰] “세상 무너진 줄” 이수지, 4억 전세사기 피해 사실 공개

[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 이수지가 전세사기 피해 사실을 털어놨다. 피해 금액만 4억 원이라고 밝혀 충격을 안겼다.

10일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 출연했다. 이날 멤버들은 부산에서 모여 레트로 콘셉트로 이야기를 나눴다.

바다 보이는 집 이야기가 나오자 이수지는 "그러다 또 전세사기 당하면 어떡하냐"라고 말해 분위기를 바꿨다. 김광규가 전세사기 피해 경험을 언급하자, 이수지는 "저도 당했다. 4억"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이수지는 "집을 짓고 입주하는 곳을 계약했는데 아직까지 완공이 안 됐다. 나가겠다고 했는데 돈을 안 돌려준다"고 상황을 설명했다. 이어 "그땐 세상이 다 무너지는 것 같았다. 내 돈은 내 돈이니까 나만 힘든 것 같았다"고 당시 심경을 전했다.

그러면서 "그래서 처음부터 다시 시작하자고 생각했다. 새출발한다고 마음먹었다"고 덧붙이며 심기일전한 근황을 밝혔다.

한편 이날 '혼자는 못 해'에서는 김광규가 어려웠던 학창 시절을 고백하는 등 출연진들의 솔직한 이야기가 이어졌다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

2.

김성주 둘째 子 민율, 훌쩍 큰 근황..벌써 18세 '폭풍 성장'

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

2.

김성주 둘째 子 민율, 훌쩍 큰 근황..벌써 18세 '폭풍 성장'

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"김연아 후계자"→"K-POP 아이돌" 日 열도 관심 폭발…이해인, ISU 어워즈 '베스트 의상' 후보

2.

"드디어 한국을 이겼다" 탈락 했는데 보너스 2억원 → 비즈니스 업그레이드까지! 이게 무슨 일?

3.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

4.

'또 대박 행진?' 두산 베어스, 또 '망곰이'랑 만났다

5.

"초대박!" 韓 축구 '역대급 이적료' 터진다…이강인 '최소 4000만 유로'→AT 마드리드 'LEE, 이상적인 선수' 관심 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.