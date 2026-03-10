“소주 4잔 마셨다” 입장 번복 이재룡, 4시간 조사 받고 귀가[SC이슈]

기사입력 2026-03-10 22:16


“소주 4잔 마셨다” 입장 번복 이재룡, 4시간 조사 받고 귀가[SC이슈…
사진=연합뉴스

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이재룡이 음주운전 사고와 관련해 경찰에 출석했다. 사고 발생 나흘 만이다.

서울 강남경찰서는 10일 오후 2시께 이재룡을 도로교통법상 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 약 4시간가량 조사를 받은 그는 오후 6시 16분께 경찰서를 빠져나왔다.

검은 정장을 입고 모습을 드러낸 이재룡은 취재진 앞에서 "저의 잘못된 행동으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다"며 "조사에서 사실대로 말씀드렸다. 앞으로 있을 절차에도 성실히 임하겠다"고 밝혔다.

음주운전 혐의를 인정하느냐는 질문에는 "오래 전에 바로 인정했다"고 답했다. 사고 직후 현장을 떠난 이유에 대해서는 "사고를 인지하지 못했다"며 구체적인 언급은 피했다.

이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 벗어난 혐의를 받는다. 이후 약 3시간 뒤 지인의 자택에서 경찰에 의해 검거됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.

그는 1차 조사에서는 음주운전 사실을 부인했으나, 사고 다음 날 변호인을 통해 "소주 4잔을 마신 뒤 운전했다"고 입장을 바꿨다. 중앙분리대에 '살짝 접촉한 줄 알았다'는 취지의 설명도 덧붙였다.

경찰은 사고 당일 이재룡이 여러 차례 술자리에 참석한 정황을 확인하고, 위드마크 공식을 적용해 정확한 혈중알코올농도를 산출하는 데 주력하고 있다. 음주 수치 산정을 피하기 위해 추가로 술을 마셨다는 이른바 '술타기' 의혹에 대해서는 본인이 부인한 상태다.

경찰은 이날 조사 내용을 토대로 혐의 적용 범위와 사건 처리 방향을 결정할 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

이경실, 주식 투자 실패 고백 "3억 깡통 됐다...쳐다보기도 싫어"

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

이경실, 주식 투자 실패 고백 "3억 깡통 됐다...쳐다보기도 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

2.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

3.

'철우매직' 원정 무패 비결은? 현대캐피탈 상대로도 이어질까…"점점 완벽에 가까워진다" [천안현장]

4.

남은 3경기 모두 천안 홈, 선두경쟁의 '키' 될까? "시즌 내내 롤러코스터, 마무리는 우리 손에 달렸다" [천안포커스]

5.

2연속 4전전패? 망신도, 굴욕도 아닌 이유…'ML 2183승' 77세 노장의 진심 "고개 들어! 너흰 국가대표다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.