“소주 4잔 마셨다” 입장 번복 이재룡, 4시간 조사 받고 귀가[SC이슈…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이재룡이 음주운전 사고와 관련해 경찰에 출석했다. 사고 발생 나흘 만이다.
음주운전 혐의를 인정하느냐는 질문에는 "오래 전에 바로 인정했다"고 답했다. 사고 직후 현장을 떠난 이유에 대해서는 "사고를 인지하지 못했다"며 구체적인 언급은 피했다.
이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 벗어난 혐의를 받는다. 이후 약 3시간 뒤 지인의 자택에서 경찰에 의해 검거됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 사고 당일 이재룡이 여러 차례 술자리에 참석한 정황을 확인하고, 위드마크 공식을 적용해 정확한 혈중알코올농도를 산출하는 데 주력하고 있다. 음주 수치 산정을 피하기 위해 추가로 술을 마셨다는 이른바 '술타기' 의혹에 대해서는 본인이 부인한 상태다.
경찰은 이날 조사 내용을 토대로 혐의 적용 범위와 사건 처리 방향을 결정할 예정이다.
