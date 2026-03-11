이경실, 지인에 배신당했다 "아파트 중도금 낼 1억 빌려줬더니 잠적"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이경실이 지인에 배신 당한 경험을 털어놨다.

10일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '팔라고 할 때 팔걸…'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경실과 조혜련은 투자, 사업 실패담을 털어놓다 "돈을 빌려주면 안 된다"고 입을 모아 말했다. 이경실은 "나는 돈 꿔준 경험이 참 많다"며 "사람 믿고 돈 꿔줬는데. 내가 그때 용산 아파트가 당첨돼서 중도금 넣고 해야 할 돈인데 그때 당시 어떤 친한 사람이 높은 이자를 주고 돈을 꾸더라. 그 사람 설명을 들으면 금방 나올 돈인데 높은 이자로 돈을 쓰니까 나는 돈이 금방 나올 거 같으면 내 돈 갖다 쓰라고 했다"고 털어놨다.

빌려준 금액에 대해 이경실은 "처음에는 몇 천이었다가 더 필요하다 해서 1억 몇 천을 준 거 같다. 며칠 사이에. 나중에 그 사람이 없어졌다. 정말 받을 수가 없는 돈이 됐다"며 "어려운 사람 도왔다고 생각한다"고 털어놨다.


이에 이선민도 똑같은 경험이 있다고 고백했다. 이선민은 "저는 딱 한 번 있는데 잊어버릴 수가 없다. 가끔씩 울컥울컥하더라"라며 "제가 '웃찾사 합격할 때 정말 거지였다. 전재산이 300만 원일 때 50만 원을 꿔줬다. 심지어 '웃찾사' 선배한테 꿔줬다가 없어졌다. 아예 잠적을 했다"고 밝혔다.

이에 이경실은 "그 사람은 너무 힘들어서 그런 거다"라고 이선민을 달랬고 조혜련은 "잊어버려라. 잊어버릴 거냐. 안 잊어버릴 거냐. 잊어버린다 하면 옷 사주겠다"고 물었다. 이에 이선민은 "잊어버리겠다"고 대답해 웃음을 안겼다.

