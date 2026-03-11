금새록, 촬영 중 대형 사고 날 뻔 "생사 공포 느껴 母에 유언 보내" ('라스')

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 금새록이 '라디오스타'에서 복싱 훈련 비하인드부터 다양한 아르바이트 경험까지 다채로운 에피소드를 공개한다. '무쇠소녀단2' 복싱 훈련 과정에서 금메달을 따낸 사연과 함께 멤버들과 가까워지게 된 이야기를 전하며 유쾌한 입담을 펼친다.
이어 금새록은 '무쇠소녀단2' 복싱 훈련 과정에서 멤버들과 친해지게 된 계기도 공개한다. 훈련을 함께하며 자연스럽게 가까워졌고, 함께 목욕탕을 다니며 더욱 돈독해진 에피소드를 전해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
이와 함께 곽범의 전담 코칭 아래, 전국생활복싱대회 금메달에 빛나는 반전 실력을 전격 공개해 스튜디오를 놀라게 한다. 금새록의 달라진 눈빛과 실력에 MC들도 감탄을 감추지 못한다.
|
데뷔 전 '아르바이트 만렙' 시절의 과거도 공개된다. 영화관, 빙수 가게, 웨딩 박람회 등 장르 불문 알바 섭렵기를 전한 금새록은 "당시 사장님들이 아직도 연락을 주신다"라며 유상무, 김수로 등 스타 사장님들과의 예상치 못한 인연을 밝혀 모두를 놀라게 한다. 연예인이 된 후에도 전 사장님들이 끊임없이 연락을 취해오는 '집착(?)'의 이유는 무엇인지, 본방송에 대한 궁금증을 더하고 있다.
복싱 훈련 비하인드부터 연극 도전, 다양한 아르바이트 경험까지 다채로운 매력을 공개할 금새록의 이야기는 오늘(11일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 어디로 튈지 모르는 MC들의 입담으로 게스트들의 진짜 이야기를 끌어내는 독보적 토크쇼로 꾸준한 사랑을 받고 있다.
wjlee@sportschosun.com