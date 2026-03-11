'심형탁子' 하루, 인생 첫 숟가락질…보기만 해도 배부르네('슈돌')

기사입력 2026-03-11 14:30


'심형탁子' 하루, 인생 첫 숟가락질…보기만 해도 배부르네('슈돌')
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 생후 33개월 정우가 생후 13개월 하루에게 먹방 강의를 펼친다.

11일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 612회는 '형 따라 해봐요 이렇게'편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 특히 '슈돌' 어벤저스 은우-정우-하루의 만남이 성사돼 기대를 모으는 가운데, 정우가 하루의 먹방 선생님으로 변신해 이목을 집중시킨다.

정우는 하루 앞에서 딸기부터 샤브샤브까지 야무지게 먹으며 먹방의 기술을 전수한다. 먼저 딸기를 포크로 찍어 우아하게 한입 맛본 정우는 "딸기는 형아처럼 먹어야 돼"라며 인생 첫 딸기 시식을 앞둔 하루에게 포크로 딸기 먹기를 선보인다. 하루는 정우의 먹방을 관찰하더니 곧 눈 앞의 포크로 딸기를 찍어 먹어 아빠 심형탁을 깜짝 놀라게 한다.

또한 정우는 "삼촌 고기는 이렇게 먹는 거에요"라며 고기 먹방쇼를 선보인다. "고기를 소스에 첨벙"이라고 귀엽게 말한 정우는 소스를 찍은 고기를 입에 넣고 두 눈을 꼭 감고 입안에 퍼지는 고기의 맛을 음미한다. 이에 심형탁이 "역시 정우 먹방은 최고다"라며 팬심을 고백하자 정우는 "삼촌 나중에 고기 많이 사오세요!"라는 깜찍한 요청을 해 폭소를 유발한다고.

정우의 맛깔진 고기 먹방쇼에 감명을 받은 하루는 배시시 미소를 짓더니 아빠가 쥐고 있는 숟가락을 빼앗아 들고 스스로 먹방을 펼친다. 숟가락으로 국물을 먹은 후 해사한 미소와 함께 발따봉 개인기를 보여줘 웃음을 빵 터지게 한다. 이어 어깨를 흔들며 앙증 댄스까지 선보여 정우의 과외로 한층 더 귀여워진 먹방을 예고해 기대감을 자극한다. '슈돌'의 대표 먹깨비 정우와 먹방 요정 하루의 합동 먹방은 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

4.

이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "비싼 옷"

5.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

연예 많이본뉴스
1.

MC딩동, 생방 중 여캠 머리채 잡고 폭행...파장 일자 사과 "감정 격했다"

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

백성현, 결국 사과…뮤지컬 공연 당일 취소 사태에 "무거운 책임감 느껴" [전문]

4.

이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "비싼 옷"

5.

권상우 子, 182cm 훈남 외모에도 악플이…발끈한 ♥손태영 직접 나섰다

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 이변! 미국의 충격적인 'WBC 탈락' 현실화, 이탈리아에 완패…한국처럼 '경우의 수' 찾는 신세됐다

2.

"날아갈 것 같아" 전세기 탑승샷 전격 공개, "MLB 누려라" 이정후의 바람 벌써 시작됐다

3.

페라자·강백호·채은성 '장타 군단' 다 잡았다! 호주 캠프 승선 이유 있었네…'1m91 좌완 예비역'의 짜릿한 대전 데뷔전 [인터뷰]

4.

'할리우드 액션 논란' 손흥민, 이제 터져야 한다...필드골 '0골' 탈출 기회! CONCACAF 챔피언스컵 16강 알라후엘렌세전 선발 출격 [챔피언스컵 라인업]

5.

'와 30억 확보' 50억? 70억? 111억?…韓 17년 울분 털고, 역대급 돈 잔치 할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.