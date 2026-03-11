[공식]'카카오엔터 글로벌 밴드' 하츠웨이브, 4월 8일 데뷔

기사입력 2026-03-11 17:46


[공식]'카카오엔터 글로벌 밴드' 하츠웨이브, 4월 8일 데뷔
사진 제공=카카오엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 카카오엔터테인먼트 글로벌 밴드 hrtz.wav (하츠웨이브)가 올봄 가요계에 새로운 파동을 일으킨다.

카카오엔터테인먼트는 hrtz.wav (하츠웨이브)가 오는 4월 8일 첫 번째 미니앨범 'The First Wave (더 퍼스트 웨이브)'를 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다고 밝혔다.

11일 0시 hrtz.wav (하츠웨이브) 공식 SNS를 통해 데뷔 앨범명과 함께 첫 콘셉트 포토를 공개했다. 선명한 푸른색 그라데이션 배경 속에 윤영준(키보드), 리안(보컬), 데인(베이스), 케이텐(기타), 하기와(드럼) 다섯 멤버의 실루엣을 담은 모습으로 강렬한 시작을 알렸다. 세상에 처음 모습을 드러내기 직전의 아티스트가 품은 폭발적인 에너지와 긴장감을 상징적으로 담아내며, 막 출발선에 선 새로운 밴드의 탄생을 예고하고 기대감을 끌어올렸다.

hrtz.wav (하츠웨이브)는 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 각 포지션별 1위를 차지한 멤버들로 구성된 실력파 청춘 밴드다. 서바이벌 당시 각자의 포지션에서 탁월한 연주 능력과 개성 넘치는 무대 매너를 선보인 만큼, 서로 다른 매력과 음악적 개성을 지닌 다섯 멤버가 한 팀으로 만들어낼 '완전체 밴드 시너지'에 관심이 모인다. 청춘을 비추는 밴드 음악의 새로운 물결을 만들어가겠다는 의미를 담은 이름처럼, 신선한 에너지와 진정성 있는 사운드를 앞세워 아이코닉 밴드로 글로벌 음악 시장에서 존재감을 드러낼 계획이다.

특히 저마다 독보적인 음악적 개성과 스타일을 지닌 멤버들이 데뷔 앨범 'The First Wave'에서 어떤 조화를 이룰지 기대를 모은다. 섬세한 연주로 안정적인 밴드 사운드를 이끌며 팀의 균형을 잡는 윤영준(키보드), 개성 있는 음색과 폭넓은 표현력으로 밴드 사운드를 이끄는 리안(보컬), 탄탄한 리듬감과 존재감 있는 베이스 라인으로 사운드에 깊이를 더하는 데인(베이스), 버클리 음대에서 음악을 익히며 쌓은 탄탄한 연주 실력을 바탕으로 강렬한 기타 사운드를 선보이는 케이텐(기타), 폭발적인 드럼 퍼포먼스로 SNS에서 화제를 모으며 강렬한 에너지를 발산하는 하기와(드럼)까지 실력파 멤버들이 한 팀을 이루어 완성할 밴드 사운드에 벌써부터 관심이 쏠리고 있다.

글로벌 행보도 일찌감치 예고됐다. hrtz.wav (하츠웨이브)는 데뷔 전임에도 불구하고 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 'KCON JAPAN 2026'에 스페셜 퍼포머로 참여를 확정, 데뷔와 동시에 글로벌 무대에서 존재감을 드러낼 예정이다.

새로운 청춘 밴드의 탄생을 알릴 hrtz.wav (하츠웨이브)의 데뷔 앨범 'The First Wave'는 오는 4월 8일 오후 6시 정식 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

