'김종진♥' 이승신, 57세 다이어트 비법..."5일 만에 3kg 금방 빼"

최종수정 2026-03-11 23:01

'김종진♥' 이승신, 57세 다이어트 비법..."5일 만에 3kg 금방 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이승신이 자신만의 다이어트 비법을 공개했다.

11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '돌싱남녀 김종진♡이승신이 사는 럭셔리 강남 복층 재혼집 최초 공개 (장영란 경악)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 장영란은 "너무 좋아하는 언니다. 다이어트 조상님이다. 일주일 만에 5kg 빼는 방법을 다 알려준다"며 이승신을 소개했다.

이날 장영란은 이승신의 나이가 57세라는 사실에 깜짝 놀라며 "몸매 봐라. 너무 젊지 않냐. 언니는 항상 53kg을 유지한다"며 감탄했다. 이에 이승신은 "지금은 57~8kg 나간다. 너 만난다고 겨우 55.5kg 만들었다"고 솔직하게 털어놨다. 그러자 장영란은 "이 언니는 '영란아, 나 55kg 될게' 하면 55kg을 만드는 사람이다. 다이어트의 산증인"이라며 치켜세웠다.


'김종진♥' 이승신, 57세 다이어트 비법..."5일 만에 3kg 금방 …
이승신은 과거 화려했던 스타일에서 차분해진 분위기로 바뀐 이유에 대해 "이제는 편한 게 좋다"며 "그리고 운동을 시작한 지 3년 됐는데 '팀 버핏'이라고 팀으로 하는 웨이트다. 그거를 하고 나니까 근육을 많이 만드는 게 목표가 됐다"고 설명했다.

장영란은 이승신을 '다이어트 전도사'라고 부르며 "언니가 마음만 먹으면 5일에 3kg 금방 뺀다"며 다이어트 비법을 물었다. 이에 이승신은 '오차즈케'를 추천했다.

그는 "녹차 물에 밥 말아 먹는 건데 밥 먹으면 살찌지 않냐. 그래서 밥 빼고 국물만 먹는데 국 대용으로 참 좋다"고 설명했다. 이어 "국물 당길 때 밥 없이 먹으면 된다. 160칼로리다. 살 빼려고 할 때 김치찌개, 된장찌개는 짜면 못 먹는데 이건 먹을 수 있다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

'73kg' 랄랄, 일주일만 3kg 감량...날렵해진 얼굴로 "티 나나요?"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

'73kg' 랄랄, 일주일만 3kg 감량...날렵해진 얼굴로 "티 나나요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

"호텔까지 바꿨어요" GS칼텍스, 광주 징크스 마침내 끊었다…'조이·박정아' 빠진 페퍼저축은행에 셧아웃 승리 [광주 리뷰]

2.

[현장분석] 파죽 6연승, 드디어 단독 6위. 고양 소노, 1위 LG마저 제압. LG와 '진흙탕 싸움' 극복. 왜 소노에게 더욱 의미있었나?

3.

'K리그가 사라졌다'…FC서울도 눈물, 日 비셀 고베에 1대2 역전패→8강 진출 실패

4.

"금→은→은!" '오뚝이 스마일리'김윤지"많이 넘어져서,더 빨리 일어나게 됐어요"[밀라노-코르티나 패럴림픽 인터뷰]

5.

조이 박정아 다 빼고 이기기는 무리였다…"그래도 열심히 해줬다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.