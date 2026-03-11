이동휘, '고가 품바 옷' 해명 "해외서 1/4 가격으로 구매한 것"
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이동휘가 '700만 원 품바 옷'에 대해 해명했다.
11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 이동휘가 출연했다.
이날 이동휘는 최근 MBC '나 혼자 산다'에 출연 당시 입었던 이른바 '품바 옷'에 대해 적극 해명했다.
이동휘의 '품바 옷'을 두고 '저건 패션이다' '아니다' 이게 뜨겁다"라는 논쟁이 뜨겁다. 그는 "언론에 보도된 가격(700만 원)은 아니다. 1/4 가격이다"라며 "그 브랜드 나라에서 직접 사 온 거다"라고 설명했다.
이어 "그 옷을 입고 다니면 사람들이 저에게 전혀 관심이 없었다"면서 "('나혼산')방송 이후에 한 번 입었는데, 어린 친구들이 '품바다!'라고 해서 도망갔다"는 에피소드도 덧붙였다.
이동휘는 "당시 정확하게 매장 직원이 '오늘 들어 온 옷인데 한 벌 남았다. 진짜 멋진 옷이다'라고 했으며, '텍스리펀'이라고 해서 구매하게 됐다"면서 "너무 과감했던 것 같기도 하다"고 이야기했다.
또한 이동휘는 "사실 오늘도 '유퀴즈' 제작진들이 '혹시 품바를 뛰어넘는 옷이 있냐'고 해서 갈등을 했다. 어머니께서 만류하시더라. '재석이 형 옆에서 특히 민폐 끼치지 말라'고 하셨다"며 너스레를 떨었다.
