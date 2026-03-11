이용식 딸 이수민, 한 달 넘게 유튜브 중단하더니..결국 사과 "걱정하게 해 죄송"
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이용식의 딸 이수민이 약 한 달 넘게 업로드가 중단됐던 유튜브 채널에 새 영상을 올리며 근황을 전했다.
11일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '너무 오랜만에 인사드립니다. 오래 기다리게 해서 죄송해요'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에는 이용식 부부와 딸 이수민, 사위 원혁, 손녀가 함께 동부이촌동의 한 쇼핑센터를 찾은 모습이 담겼다. 이곳은 이수민이 태어났을 때부터 다니던 곳으로, 오랜 단골인 이용식 가족이 등장하자 상인들이 가족처럼 반갑게 맞이해 훈훈한 분위기를 자아냈다.
이수민은 영상 업로드 이후 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 구독자들에게 미안한 마음을 전하기도 했다.
앞서 해당 채널에 지난 1월 29일 이후 한 달 넘게 새 영상이 올라오지 않자, 일부 구독자들 사이에서는 궁금증과 걱정의 목소리가 이어졌다.
이에 이수민은 "그동안 영상을 못 올려서 많은 분들이 걱정해 주시고 기다려주셔서 너무 죄송하고 감사하다"며 "정말 오랜만에 오늘 새로운 영상이 업로드됐다. 이제부터 다시 계속 해서 많은 영상을 올려드리도록 하겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
구독자들은 "너무 궁금하고 걱정까지 했다", "몸이 안 좋으신가 걱정했다", "이엘 가족 반갑고 기쁘다", "걱정됐다. 영상 안 올려서 무슨 일이 있는 줄 알았다. 다행이다", "소식이 뜸해서 걱정 많이 했다"등의 댓글을 달며 환영했다.
한편 이용식의 딸 이수민은 가수 원혁과 2024년 4월에 결혼, 지난해 5월 딸 이엘이를 품에 안았다.
