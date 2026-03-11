이용식 딸 이수민, 한 달 넘게 유튜브 중단하더니..결국 사과 "걱정하게 해 죄송"

기사입력 2026-03-11 23:54


이용식 딸 이수민, 한 달 넘게 유튜브 중단하더니..결국 사과 "걱정하게…

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이용식의 딸 이수민이 약 한 달 넘게 업로드가 중단됐던 유튜브 채널에 새 영상을 올리며 근황을 전했다.

11일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '너무 오랜만에 인사드립니다. 오래 기다리게 해서 죄송해요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 이용식 부부와 딸 이수민, 사위 원혁, 손녀가 함께 동부이촌동의 한 쇼핑센터를 찾은 모습이 담겼다. 이곳은 이수민이 태어났을 때부터 다니던 곳으로, 오랜 단골인 이용식 가족이 등장하자 상인들이 가족처럼 반갑게 맞이해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

이수민은 영상 업로드 이후 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 구독자들에게 미안한 마음을 전하기도 했다.

앞서 해당 채널에 지난 1월 29일 이후 한 달 넘게 새 영상이 올라오지 않자, 일부 구독자들 사이에서는 궁금증과 걱정의 목소리가 이어졌다.


이용식 딸 이수민, 한 달 넘게 유튜브 중단하더니..결국 사과 "걱정하게…
이에 이수민은 "그동안 영상을 못 올려서 많은 분들이 걱정해 주시고 기다려주셔서 너무 죄송하고 감사하다"며 "정말 오랜만에 오늘 새로운 영상이 업로드됐다. 이제부터 다시 계속 해서 많은 영상을 올려드리도록 하겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

구독자들은 "너무 궁금하고 걱정까지 했다", "몸이 안 좋으신가 걱정했다", "이엘 가족 반갑고 기쁘다", "걱정됐다. 영상 안 올려서 무슨 일이 있는 줄 알았다. 다행이다", "소식이 뜸해서 걱정 많이 했다"등의 댓글을 달며 환영했다.

한편 이용식의 딸 이수민은 가수 원혁과 2024년 4월에 결혼, 지난해 5월 딸 이엘이를 품에 안았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

'73kg' 랄랄, 일주일만 3kg 감량...날렵해진 얼굴로 "티 나나요?"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

'73kg' 랄랄, 일주일만 3kg 감량...날렵해진 얼굴로 "티 나나요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

"호텔까지 바꿨어요" GS칼텍스, 광주 징크스 마침내 끊었다…'조이·박정아' 빠진 페퍼저축은행에 셧아웃 승리 [광주 리뷰]

2.

[현장분석] 파죽 6연승, 드디어 단독 6위. 고양 소노, 1위 LG마저 제압. LG와 '진흙탕 싸움' 극복. 왜 소노에게 더욱 의미있었나?

3.

'K리그가 사라졌다'…FC서울도 눈물, 日 비셀 고베에 1대2 역전패→8강 진출 실패

4.

"금→은→은!" '오뚝이 스마일리'김윤지"많이 넘어져서,더 빨리 일어나게 됐어요"[밀라노-코르티나 패럴림픽 인터뷰]

5.

조이 박정아 다 빼고 이기기는 무리였다…"그래도 열심히 해줬다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.