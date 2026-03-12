이서진·고아성 첫 연극 도전…러시아 大문호 안톤 체호프 명작 '바냐 삼촌' 원캐스트 5월7일 첫공 [고재완의 컬처&]

[고재완의 컬처&] 배우 이서진과 고아성이 LG아트센터제작, 손상규 연출의 연극 '바냐 삼촌'으로 첫 연극에 도전한다.
'바냐 삼촌'은 러시아의 대문호 안톤 체호프의 대표작이자, 지금까지도 전 세계 무대에서 가장 많이 공연되고 있는 고전 명작 중 하나다. 평생을 삶의 터전과 가족, 그 안의 질서에 헌신해 온 바냐와 소냐를 비롯해, 어느 순간 일상의 궤도를 벗어나며 삶 전체가 흔들리는 평범한 인물들의 이야기를 그려낸다. LG아트센터가 '벚꽃동산', '헤다 가블러'에 이어 선보이는 제작 연극 시리즈의 세번째작품으로, 각색·연출은 손상규 연출이 맡는다.
최근 진행된 '바냐 삼촌'의 첫 리딩 현장에는 이서진, 고아성을 비롯해 양종욱, 이화정, 김수현, 조영규, 민윤재, 변윤정 등 출연배우 전원과 이현정 LG아트센터장 및 손상규 연출, 김종석 무대 디자이너, 김형연 조명 디자이너, 김환 의상 디자이너 등 주요 제작진이 함께 자리해 작품의 본격적인 출발을 알렸다.
주인공 바냐 역할을 맡은 이서진은 첫 리딩 현장에서 "연극 무대에 도전하기까지 오랜 고민이 있었다. 주변에서도 추천을 많이 했고, 의미 있고 새로운 도전이 될 것 같아 출연을 결정했다"며 "열심히 연습해서 나만의 바냐를 보여주고 싶다. 지금은 연습에만 집중하고 있다"라고 첫 연극 도전에 대한 포부를 전했다.
연극 '바냐 삼촌'에서 바냐 역을 맡은 이서진.사진=LG아트센서
소냐 역의 고아성 역시 "체호프의 글에 매료돼 대본이라는 생각을 잊은채 빠져들어 읽게 되었다"며 "연극 경험은 없지만, 이런 좋은 대사를 매일매일 내뱉는다는 것 만으로도 의미가 있을것 같았고, 늘 카메라 너머로 상상하던 관객들 앞에서 직접 연기를 전할수 있다는 생각에 설레고 있다. 평범해보이지만 가족을 책임지는 단단한 소냐를 더욱 입체적으로 만들고 싶다"라고 말했다.
이번 작품에는 두 배우 뿐 아니라 연극계에서 잘 알려진 실력파 배우들이 함께 해 작품의 밀도를 더한다 .'리차드 2세', '햄릿' 등에서 압도적인 무게감을 보여준 바 있는 김수현, '진천 사는 추천석'으로 제61회 동아 연극상 연기상을 수상한 조영규, 연극 팬들의 열렬한 지지를 받는 양손 프로젝트의 멤버 양종욱이 함께한다. 또한 '세일즈맨의 죽음', '김씨네 편의점', '히스테리 앵자이어티 춤추는 할머니' 등에서 탄탄한 연기를 선보인 이화정과 동시대의 다채로운 무대에서 관객들을 나온 민윤재, 변윤정까지 합류해, 체호프 작품에 걸맞는 밀도 높은 연기 앙상블을 만들어 낼 예정이다.
연극 '바냐 삼촌'에서 소냐 역을 맡은 고아성.사진=LG아트센서
실제로 이날 리딩 현장은 첫 만남이라고 믿기지 않을 만큼 배우들 사이의 자연스러운 호흡이 돋보였다. 배우들은 리딩 내내 웃음이 끊이지 않는 분위기 속에서 대사를 주고 받으며 캐릭터에 대한 이해를 넓혀 갔다. 특히 이서진은 삶에 대한 회의와 불만을 토해내면서도 가족에 대한 애정과 꿈에 대한 순정을 간직한 인물 바냐의 복합적인 감정을 표현하며 존재감을 드러냈다. 또한 소냐 역의 고아성과 함께 선보인 삼촌과 조카 케미는 두 인물이 만들어 갈 관계와 작품에 대한 기대감을 높였다.
각색과 연출을 맡은 손상규 연출은 "작품을 준비하면서도 심장이 뛰고 설슌쨉? 오늘도 두근거리는 마음으로 왔다"며 "'바냐 삼촌'은 원작 그대로도 멋진 다이아몬드 같은 작품이다. 잃어버린세월과 이루지 못한 꿈 속에서 살아가는 사람들의 이야기를 담고 있지만, 우리를 책망하지 않고 '잘못한 게 아니며 이대로도 괜찮다'는 위로를 전한다. 이번 작품을 통해 관객들이 자신의 삶을 더 큰 시선에서 바라보고, 서로의 존재 안에서 위로와 용기를 느낄 수 있는 무대를 만들고자 한다"고 작품을 선택한 이유에 대해 말했다.
제작총괄을 맡은 이현정 LG아트센터장은 "'바냐 삼촌'은 '벚꽃동산', '헤다가블러'에 이어 LG아트센터가 직접 제작하는 세번째 연극 작품으로, 그간 제작 극장으로 쌓아온 경험과 고민을 바탕으로 더욱 심혈을 기울여 준비하고 있다"며 "여덟 명의 배우들과 창작진들이 원작이 가진 깊은 울림을 우리만의 '바냐 삼촌'으로 만들 것이라 의심치 않는다. 고전이 현재의 관객들에게 닿도록 오늘날의 언어로 새롭게 풀어내어, 깊은 공감과 감동을 선사하는 좋은 작품을 함께 만들면 좋겠다"고 말했다.
'바냐 삼촌'은 5월 7일부터 31일까지 전 배역 원캐스트로 LG아트센터서울 LG SIGNATURE 홀에서 공연된다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com