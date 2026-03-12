'42살' 이동휘, 공개열애 끝난지 2년…"가정 꾸리는게 숙원사업"

기사입력 2026-03-12 06:45


'42살' 이동휘, 공개열애 끝난지 2년…"가정 꾸리는게 숙원사업"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이동휘가 숙원사업을 언급했다.

11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 대체불가한 존재감을 자랑하는 신스틸러 배우 이동휘가 출연했다.

이날 이동휘는 예술병(?)에 걸려있던 대학생 시절부터 7년 만에 대학을 졸업하고, 단역 배우 시절 프로필을 돌리며 고군분투한 경험까지 솔직하게 털어 놓았다.

수많은 오디션 끝에 오디션계 전설로 남은 이동휘는 "남들 자유 연기 준비할 때 성대모사만 열심히 준비했다"면서 "'이 역할도, 저 역할도 할 수 있겠구나' 생각할 수 있도록"이라며 자신만의 비결도 밝혔다.

이런 노력 끝에 만난 드라마 '응답하라 1988' 에 대해, 이동휘는 "부모님이 감동을 크게 받으시는 모습을 보고 포기하지 않고 하길 잘 했다 생각했다"면서 "'응팔'은 저한테 소중한 기억이었다. 이후 광고도 11개나 찍었다"고 덧붙였다.

이어 이동휘는 천만 배우를 만들어 준 영화 '극한직업'부터, '베테랑'부터 '범죄도시4', '극한직업'까지 트리플 천만 배우로 이름을 올린 스크린에서의 활약상을 이야기했다.

그러면서 요즘 관심사에 대한 질문에 그는 "지금 42살이다. 지금까지는 하고 싶은 걸 다 하고 살았다. 이제는 가족을 위해서 살고 싶다"고 운을 뗐다. 그는 "어머니께서 한 때 건강이 안 좋으신 적이 있다. 방송에 자주 얼굴을 비추면 부모님 건강에도 좋을 것 같아서 TV에 더 많이 나와야 겠다 생각했다"면서 "외동 아들이어서 가족 단체방을 작년에 처음 만들었다. 왜 이제야 만들었을까 후회도 했다"고 각별한 마음을 전했다.

또한 그는 "이제부터는 더 많은 사람들을 위해 살고 싶다"면서 "먼저 하늘 나라로 간 친구들도 더러 있다 보니까 이렇게 살고 싶지 않다는 생각을 했다"면서 눈물을 흘렸다. 그는 "그 친구들을 떠나보내고, 운구를 마치고 집에 돌아온 날 '제 주변에 그런 사람들이 생기지 않도록 노력을 해보자' 생각했다"고 이야기했다.


이동휘는 마지막으로 부모님에게 "아버지가 손주를 기다리신다. 가정을 꾸리고 자리를 잡는게 숙원 사업이다"라면서 "늦었지만 지금부터라도 수다스러운 아들이 되려고 한다"는 다짐을 전했다.

한편 이동휘는 모델 겸 배우 정호연과 2015년부터 교제, 이듬해 열애를 인정하며 공개 연애를 해왔지만 9년 만인 지난 2024년 결별 소식을 전한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

4.

'와 8강이다' 술 마시고 웃다가 이게 무슨 망신이냐…사령탑은 "실언했다" 사과까지

5.

"마지막 경기 잘하고 싶다고…" 페퍼저축은행 날벼락, 조이 박정아 박은서 모두 빠진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.