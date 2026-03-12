'임신 6개월' 김지영, 천만원 조리원에 "비싸도 미리 안하면 자리 없어"

기사입력 2026-03-12 06:50


'임신 6개월' 김지영, 천만원 조리원에 "비싸도 미리 안하면 자리 없어…

[스포츠조선 정안지 기자] '하트시그널' 김지영이 "천만 원 안 넘는 조리원 찾으려고 애썼다"라고 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '김지영'에는 "임신 12주차 | 산후조리원 예약하고 남편에게 재테크 강의 들은 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김지영은 지인과 만나 맛있는 음식을 먹으며 이야기를 나눴다. 김지영은 출산을 앞두고 마음가짐을 묻는 질문에 "아직 실감이 안 난다. 체질이 좀 무던하다 보니까. 있긴 할 거다. 점점 배도 나오고 이러니까. 근데 아직은 실감이 안 난다"라고 했다. 그러면서 "되게 설렐 것 같다. 책임감도 무거울 것 같다"라고 전했다.

이어 김지영은 조리원 질문에 "조리원 가면 제일 어릴 것 같다"라면서 "조리원도 동기가 있더라. 동기 문화 싫어서 그 문화 없는 데로 선택했다"라고 말했다.


'임신 6개월' 김지영, 천만원 조리원에 "비싸도 미리 안하면 자리 없어…
지인은 '벌써 선택했냐'며 놀랐고, 김지영은 "초기에 안 하면 자리 없다. 8주 차 때 가고 싶은 곳이 있어서 가려고 했는데, 근데 이미 마감이라더라"고 밝혔다. 그러면서 "너무 비싸다. 미친 것 같다"던 김지영은 자막을 통해 '천만 원 안 넘는 조리원 찾으려고 애썼다'라고 밝혔다.

김지영은 "보통 5주 차 때 임신 사실을 안다고 하더라. '이상한데?' 하면서 임태기 해보는 게 그쯤이다"라면서 "그때 바로 예약 안 하면 유명한 곳은 거의 못 간다고 하더라"고 말했다.

이어 김지영은 "공부를 많이 하고 있는데, 유난인 거 너무 많다. 내가 원래 그런 걸 싫어하기도 하는데 임신하고 겪어보니까 한국이 유독 하지 말하는 게 너무 많더라"면서 "산모가 스스로 조심하는 건 괜찮은데, '아무것도 하지 말고 안정 취하라'가 너무 일반적으로 퍼진 문화다"라면서 주변 분위기나 사회적인 시선 때문에 더 조심해야 하는 느낌을 받을 때가 많다고 밝혔다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 결혼 시기를 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알리며 많은 축하를 받았다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

4.

'와 8강이다' 술 마시고 웃다가 이게 무슨 망신이냐…사령탑은 "실언했다" 사과까지

5.

"마지막 경기 잘하고 싶다고…" 페퍼저축은행 날벼락, 조이 박정아 박은서 모두 빠진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.