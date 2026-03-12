전국민이 말렸던 결혼...신지, ♥문원과 웨딩촬영에 행복 "사이 더 단단해졌다"

기사입력 2026-03-12 07:34


전국민이 말렸던 결혼...신지, ♥문원과 웨딩촬영에 행복 "사이 더 단단…

[스포츠조선 김수현기자] 각종 구설수로 논란이 됐던 가수 문원과 더욱 굳건한 사랑을 보여준 신지가 결혼식을 두 달 앞두고 심경을 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에서는 '신지 웨딩 촬영 하던 날 V-Log'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 신지는 "얼마 전 인스타에 올렸던 웨딩사진 보셨나요? 웨딩촬영 날의 하루를 담아봤습니다!"라며 결혼식을 2달 앞둔 예비부부의 모습을 공개했다.

웨딩사진을 찍는 날, 설레는 모습으로 인사한 신지와 문원. 특히 한껏 꾸미고 온 신랑 문원에 PD는 "요즘 운동 더 많이 하신 거 아니냐"라 물었다.

문원은 "이게 빠진 거다"라고 웃으며 "저보다는 신부님이 좀 더 힘들 거 같은데 오늘 화이팅입니다"라며 신지를 걱정했다.

촬영 전에 메이크업을 수정하는 신지 역시 오랜 연예계 생활에도 웨딩촬영은 처음이라 설레는 모습이었다.

문원은 "입술이 바짝바짝 탄다. 어떻게 할지 모르겠다. 땀이 너무 난다. 아무것도 모르겠고 어떻게 흘러가는지도 모르겠다. 실감이 안난다. (아직은 그냥) 촬영하는 거 같고, 예식장 들어가면은 그때 이제 결혼을 실감하는 기분이 들 것 같다"라고 얼떨떨한 모습이었다.

신지와 문원은 어느새 웃는 얼굴도 닮아있는 사랑스러운 예비 부부로 훈훈함을 자아냈다.


전국민이 말렸던 결혼...신지, ♥문원과 웨딩촬영에 행복 "사이 더 단단…

신지는 '오늘 기분'에 대해 "똑같다. '일하러 왔다'. 그런 생각으로 임해야 한다"며 의연한 모습을 보여주기도 했다.

신지바라기 문원에 PD는 "완전 사랑꾼이네요 형님"이라며 감탄했다. 신지와 문원은 이후에도 화기애애하게 촬영을 진행했다.

문원은 '서로에게 바라는 점'에 대해 "서로 안아프고 건강하게 오래 살겠습니다"라 바람을 전했다.

신지는 "제 인생에서 가장 중요한 결혼 발표를 정식으로 하려 한다. 함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전히 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 됐다. 서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌다. 제 인생 2막의 시작, 문원씨와 저는 5월 결혼식을 올리려 한다. 많은 분들이 애정어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있다"라고 많은 논란과 걱정을 자아냈던 문원에 대해 변치 않은 자신의 마음을 밝혔다.

이어 "잊지 않고 변함없이 한결 같은 모습으로 발맞춰 한 걸음 한 걸음 나아가 보겠다. 앞으로 가수 신지로서의 활동도 더 열심히 하도록 노력하겠다"라며 감사 인사를 했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

4.

'와 8강이다' 술 마시고 웃다가 이게 무슨 망신이냐…사령탑은 "실언했다" 사과까지

5.

"마지막 경기 잘하고 싶다고…" 페퍼저축은행 날벼락, 조이 박정아 박은서 모두 빠진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.