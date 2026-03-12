'6개 국어·과학 영재' 김정태 子, 아스퍼거 의심..."'천재성vs사회성 부족' 양날의 검"

|
[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 새로운 아빠 대표 김정태가 16세 천재소년으로 성장한 특별한 아들 '야꿍이'와의 일상을 공개했다.
아침부터 김정태는 둘째 아들 김시현에게 격한 뽀뽀를 남발했다. 그 모습에 아내와의 스킨십인 줄 알았던 전수경은 "49금 아니냐"며 충격을 받았고, 전현무는 "인공 호흡하는 거 아니냐"며 뽀뽀 넘치는 집안 분위기를 신기해했다.
김정태의 둘째 아들은 "아빠가 뽀뽀하면 침이 많이 묻기는 하는데 닦아내면 괜찮다"며 어릴 때부터 이어진 집안 분위기를 자연스럽게 받아들였다. 김정태가 직접 요리하고, 김정태의 아내와 둘째 아들은 옆에서 도란도란 수다를 나누며 화기애애한 모습을 보였다.
또 취미가 애니메이션 제작과 코딩일 정도로 천재적인 면모가 돋보였다. 김정태는 "지후는 영어가 더 편하다. 영어를 먼저 시작해 4살에 한국말을 했다. 한국어가 어눌해 발달 장애 의혹도 있었다"고 밝혔다. 그는 "지후는 좋은 말로 유니크, 부정적으로 얘기하면 이해하기 어려운 캐릭터"라며 아들과의 거리감도 털어놨다.
김정태의 아내는 "아들에게 '아스퍼거 증후군'이 있다고 생각한다. 어릴 때부터 애가 하나에 빠지면 무서울 정도로 몰두했다"며 "남에게 무관심하고 사람 마음을 헤아리지 못하는 단순한 스타일이다. 그런 반면에 영어를 또 저렇게 잘하는 건 좋은 현상이니까…양날의 칼이다"고 복잡한 심경을 드러냈다.
사회적 상황을 읽기 어려워하는 지후의 모습은 가족들 사이에서도 포착됐다. 가족들이 상을 차리며 바쁜 가운데, 지후는 자신이 좋아하는 애니메이션 이야기만 계속 이어갔다. 엄마는 지후의 이야기에 귀를 기울여주며 반응하면서도 "자기 좋아하는 얘기만 하고 남의 말을 안 듣는 게 가장 큰 문제다"라고 설명했다. 영재성이 남달라 물리, 영어 등 쉽지 않은 분야에 관심이 있는 지후 때문에 김정태도 아들과 소통하기 어려워했다.
가족과 소통하고 싶어 주변을 맴도는 아들의 모습을 스튜디오에서 VCR로 목격한 김정태는 "내가 지후 말에 관심을 가져야겠다. 모르는데 괜히 아는 척하기 조심스러웠는데 부족했던 것 같다. 외로워 보이는 것 같다"고 반성하며 조금은 특별한 아들을 위해 달라지겠다는 마음을 먹었다.
홍 선장은 "오늘 파이팅 해야지. 작업복이 어디 있지?"라고 말해 준희를 혼란에 빠트렸다. 알고 보니 여행이 아니라 돈의 소중함과 노동의 가치를 알려줄 '체험 삶의 현장'이 준비된 것이었다. 앞서 준희는 아빠로부터 받은 용돈 10만원을 게임에 한 번에 탕진해 현주엽과 충돌한 바 있다.
여행이 아니라 일일 '알바'가 준비된 사실에 준희는 "날 속인 거냐. 아침부터 든든하게 먹으라더니 갑자기 일을 시켜서 되게 화가 났다"며 배신감을 드러냈다. 전현무는 "거짓말 좀 하지 마라"라며 현주엽을 단속했고, 수빈도 "최악이다"라며 사기(?)에 경악했다. 준희 앞에는 감태가 쌓여 있었고, 이를 박스에 담는 일이 주어졌다. 한 박스에 30~40kg에 달하는 양에 홍 선장은 "두 사람이 같이 하세요"라며 자연스럽게 현주엽까지 알바에 합류시켰다. 현주엽은 "준희만 하는 줄 알았는데 같이 하라고 해서 당황했다"면서도 아들과 팀워크를 다지게 됐다.
추위와 무게에 현장은 곡소리가 이어졌고, 준희는 굳은 얼굴이었지만 끝까지 쉬지 않고 최선을 다해 일했다. 두 사람은 총 1,440kg의 감태 정리를 끝끝내 마쳤다. 현주엽은 "준희가 열심히 하는 모습을 보니 데리고 오길 잘했다"며 뿌듯해했다.
또 그는 "제가 30년 전 '체험 삶의 현장'에서 멸치잡이 배도 타보고 같이 일하면서, 운동도 어렵지만 그에 못지않게 힘든 일이 많다는 걸 알았다. 준희에게 살아있는 경험을 시켜주고 싶었다"며 사기(?) 여행을 준비한 이유를 덧붙였다.
2시간의 감태 작업이 끝나자, 현주엽 부자는 감태 뜨기 작업에 나섰다. 세심한 기술이 필요한 작업인 관계로, 두 사람은 홍 선장으로부터 "이렇게 뜨면 돈 물어내야 한다"며 쓴소리를 들었다. 너무 느린 작업 속도에 두 사람은 결국 감태 건조 작업으로 보직 변경을 당했다.
190cm가 넘는 거구의 두 사람은 허리를 연신 굽혀가며 작업에 몰두했다. 준희는 "이걸 팔아야 하고, 직원분들의 삶이 걸려있는 문제니까 민폐 끼치지 않게 열심히 해야겠다고 생각했다"고 진지하게 말했다.
감태 알바가 끝나자 홍 선장은 "이제 바다 구경가자"며 현주엽 부자를 배에 태웠다. 그러나 버킷리스트인 바다 낚시를 기대하던 준희에게 홍 선장은 "굴 낚시하러 왔다"며 새로운 일을 주었다.
조업이 시작되자 준희는 "또 속았구나"라며 멘붕에 빠졌고, 낚시를 빙자한 굴 채취 알바 지옥에 다시 갇혔다. 이어 육지로 돌아온 현주엽 부자는 굴 선별 작업까지 하며 끝없는 노동을 이어갔다. 전현무X한혜진은 "저건 낚시가 아니라 그냥 노동이다"라며 속아 넘어간 준희를 안타까워했다. 고생 끝에 홍 선장은 현주엽과 준희에게 알바비를 전하며 노동 지옥 해방을 선언했다. 8시간의 노동 끝에 준희는 82,560원을 벌었다.
인생 첫 수입을 손에 쥔 준희는 "가치를 창출하는 일을 하다 보니 '제가 되게 편하게 살고 있구나' 싶었다. 아버지 덕분에 미리 일자리 체험을 할 수 있어서 고마웠다"며 힘들면서도 보람찬 하루를 마무리했다.
