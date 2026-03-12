[SC리뷰] “6 대 4” 한마디에 판 흔들…‘나는 SOLO’ 30기 삼각 러브라인 대격변

|
[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 30기가 한 치 앞을 알 수 없는 전개로 판을 뒤흔들었다. '동시 선택' 이후 굳어지는 듯했던 러브라인은 오히려 더 복잡해졌다.
차 안에서 영숙이 "영수 님과도 이야기하고 싶다"고 덧붙이자 상철은 "이해가 안 된다. 하고 싶은 대로 하라"고 싸늘하게 반응했다. 직진 선언 직후 찾아온 균열이었다.
'인기남' 영수의 3:1 데이트도 긴장감이 흘렀다. 순자, 옥순, 현숙이 동시에 선택한 가운데, 순자는 영수 옆자리를 선점하며 적극적으로 움직였다. 선술집에서 진행된 '진실 게임'에서 옥순은 "동시 선택에서 고른 상대가 여기 있느냐"고 물었고, 영수는 "있다"고 답했다.
1:1 대화에서 영수는 순자에게 "질투 때문에 인사를 안 받아주는 건 안 된다"고 지적했다. 순자가 사과하자, 영수는 "오늘 선택한 사람은 옥순"이라고 밝혔다. "내가 4냐"는 순자의 질문에 영수는 명확히 답하지 않았다. 옥순과의 대화에서는 "호감 표시가 크지 않았다"고 말하며 다시 한 번 압박했다.
데이트 후 숙소 분위기도 심상치 않았다. 옥순은 재빠르게 영수 옆자리를 차지했고, 순자는 상철 앞자리에 앉았다. 영수는 인터뷰에서 "순자 님과 이야기하고 싶었는데 먼 자리에서 상철 님과 게임을 하고 있어 아쉬웠다"고 털어놨다.
한편 영자는 영식과의 다섯 번째 데이트에서 노골적으로 불만을 드러냈다. 맥주를 건네는 방식부터 대화 주제까지 지적하며 "관심 없다"고 선을 그었다. 옥순은 "어떻게 휘감지?"라며 영수에게 적극 어필했지만, 영수는 "순자에 대한 마음이 완전히 사라지지 않았다"고 밝혔다.
방송 말미 공개된 예고편에서는 영수가 "슈퍼 데이트권을 순자 님에게 쓰고 싶다"고 말하는 장면이 담겼다. 여기에 영수와 영자 사이 묘한 기류까지 포착되며 다음 회에 대한 궁금증을 키웠다.
