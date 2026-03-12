日록스타 미야비, '건물주' 특별출연..심은경과 하정우 숨통 쥐는 '빌런' 변신

[스포츠조선 조지영 기자] 일본 록스타 미야비가 '대한민국에서 건물주 되는 법'에 특별출연해 빌런 포스를 발산한다.
오는 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(오한기 극본, 임필성 연출, 이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경까지 막강 배우진의 조합이 기대를 높이고 있다.
김남길의 특급 지원 사격으로 '건물주' 첫 방송에 뜨거운 관심이 모인 가운데, 일본 록을 대표하는 톱스타 미야비가 '건물주'의 화려한 특별출연 라인업에 합류한다. 그는 한국 드라마는 첫 출연으로, 극 중 빌런으로 변신해 시선을 강탈할 예정이다.
미야비는 극 중 리얼캐피탈의 전무 모건 리 역을 맡았다. 리얼캐피탈은 기수종(하정우)의 건물이 위치한 세정로의 재개발 사업을 맡은 글로벌 기업. 모건 리는 요나(심은경)의 상사로, 자신 말고는 아무도 믿지 못하고, 자리 보전에 대한 욕망이 강한 인물이다. 상부의 눈치를 살피면서 요나에게 재개발 사업 추진을 재촉해 극의 긴장감을 형성한다.
공개된 '건물주' 1회 스틸컷 속 모건 리는 세정로 재개발 행사에 참석해 의미심장한 미소를 짓고 있다. 요나는 모건 리에게 다가가 은밀하게 보고를 하고 있어, 무슨 일을 꾸민 것일지 궁금증을 자극한다. 해당 장면은 재개발 사업을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 리얼캐피탈의 면모를 보여주는 장면으로, 그들이 설계한 판이 기수종에게 어떤 파장을 일으킬지 첫 방송에 관심이 집중된다.
제작진은 "'건물주'의 빌런 요나와 모건 리가 속한 리얼캐피탈은 비밀스럽고도 은밀한 조직이다. 모건 리는 요나를 계속 자극해 기수종을 압박하고, 요나에게는 거슬리는 상사로 존재감을 드러내며 극의 긴장감을 끌어올릴 것이다"라며, "'건물주'를 더 특별하게 만든 미야비의 등장을 기대해달라"라고 전했다.
일본 록스타 미야비가 특별출연하는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 오는 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송된다.