서장훈, '3천평 사옥 설립+연매출 5백억' 기업가에 감탄..."신의 한 수"

[스포츠조선 김수현기자] '1조 부자를 꿈꾸는 돌침대 CEO' 이동학이 30억 빚더미, 14년 적자의 절망의 끝에서 누적 판매량 100만 대, 연 매출 최고 500억 원의 성공 신화를 쓰기까지 파란만장한 인생사를 공개했다.
이날 방송에서는 북한의 3대 명물 중 하나로 꼽히는 '금강약돌'로 만든 돌침대부터 남한의 명물인 '춘천 옥'으로 제작한 옥소파까지, 다양한 돌 온열 가구들이 소개돼 시청자들의 눈길을 사로잡았다.
이동학은 어린 시절부터 오직 '사업가'의 꿈 하나만을 향해 달려왔다. 연탄 가게를 했던 아버지를 도와 연탄 배달을 하며 일찍이 돈의 가치를 깨달았고, 중학생 때는 바늘로 눈가를 찌르며 공부한 끝에 반에서 58등이던 성적을 단숨에 28등으로 끌어올렸을 만큼 악바리 같은 집념을 보였다. 대학생이 된 후에는 '도서관 대신 지하철에서 스피치 훈련을 하는 대학생'으로 신문에 실릴 만큼 남다른 패기의 소유자였다.
이후 그는 옥매트 판매로 새로운 돌파구를 찾았다. "한국에서 잘 팔리는 제품이라면 해외에서도 통할 것"이라는 그의 판단은 적중했다. 동남아시아 각국에서 문의가 쇄도했고, 그는 샘플을 직접 들고 바이어들을 찾아다니며 컨테이너 3개 분량의 대형 계약을 따내기도 했다. 2008년부터는 본격적으로 돌침대 사업에 뛰어들었다.
이동학은 돌침대를 직접 분해해 불필요한 부품을 과감히 제거하고, 더 저렴하면서도 품질 좋은 부품을 찾아 제조 원가를 30% 이상 절감했다.
그 결과 공장을 인수한 2017년, 인수금 잔금 4억 원을 모두 상환했고, 매년 2배씩 폭발적인 성장을 이뤄냈다. 2020년에는 기존 30억 원의 빚까지 모두 청산, 현재 경기도 용인에 3000평 규모의 사옥을 세우며 성공한 기업가로 자리 잡았다.
서장훈은 이동학의 돌침대 공장 인수에 대해 "그야말로 신의 한 수"라고 소감을 전했다.
그럼에도 이동학은 "나의 전성기는 아직 오지 않았다"고 말한다. 그의 목표는 '연 매출 1조 원, 돌침대 1만 대 기부'다. 실제로 그는 저소득 노인과 장애인 거주시설 등 취약계층을 위한 돌침대 지원 사업을 통해 나눔을 실천하고 있다. 지금까지 누적 1399대, 약 28억 원 상당의 돌침대를 기부했다. 이동학은 "영리만 추구하면 평범한 기업이 되지만, 사회에 환원하면 멋진 기업이 된다"며 뚝심 있는 경영 철학을 전했다.
