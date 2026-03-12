하지원 "싱가포르 파티? 그냥 나답게 논 것…요즘 세상에 조금씩 나가면서 자유로운 걸 느껴"(인생84)

기사입력 2026-03-12 11:11


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 하지원이 싱가포르에서 파티를 즐기는 사진이 공개된 것에 대한 생각을 전했다.

하지원은 지난 11 기안84의 유튜브 채널 '인생84'에 공개된 '하지원과 함께'라는 제목의 영상에 출연했다.

이날 하지원은 기안84와 함께 산을 오르고 식사를 하며 작품 이야기부터 자신의 내면, 일상 취향까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 하지원은 새 드라마 '클라이맥스'에 대해서도 언급하며 "제 캐릭터가 톱 여배우였는데 흥행 부진으로 다시 정상으로 올라가고 싶은 캐릭터다"라며 "주지훈은 검사 출신인데 욕망과 권력으로 꽉 찬 인물이다. 이 부부가 욕망을 위해 올라가는데 사회가 두 사람을 점점 괴물로 만들어버리는 이야기"라고 설명했다.

기안84는 하지원을 향해 "배우보다 캐릭터가 먼저 보이는 느낌이 강하다"고 했고, 하지원은 "여배우 역할이라 더 힘들었다. 거기서 하지원이 보이면 안 됐다"고 했다.

"'다모'를 하면서 배우라는게 너무 행복하다는 것을 느꼈다"고 말한 하지원은 "기안84를 보면 자유롭구나하는 걸 느낀다"고 말했다. 기안84가 "요즘 방송을 하면서 자꾸 눈치를 보게 된다"고 말하자 그는 "방송을 많이 하게 될수록 자꾸 그렇게 될 수밖에 없지 않나"라고 공감했다.

기안84가 "싱가포르에서 파티 즐기는 모습을 봤는데 되게 멋있었다"고 하자 하지원은 "MZ처럼 논 게 아니라 그냥 나답게 노는 것"이라며 "지금은 이렇게 세상으로 조금씩 나가면서 자유로운 걸 느끼고 있다"고 했다.


또 하지원은 자신의 성향에 대해 "고요하게 있는 것도 좋아한다"며 "낯선 환경에 있으면 생각하기 좋다. 낯선 공기, 온도, 차가움, 낯선 공간, 낯선 사람들을 보는 걸 좋아한다"고 밝혔다.


어린 시절 꿈도 언급했다. 하지원은 "초등학교 때 꿈이 우주비행사였다. 과학도 좋아했다. 수업 시간에 눈에 힘을 주면 내가 지구 밖으로 나가 우주에서 지구를 보고 있는 상상을 하곤 했다"며 "언젠가는 저 밖으로 나가야겠다고 생각했다"고 말해 눈길을 끌었다.

또 운동과 음식 취향도 공개했다. 그는 "요즘엔 운동을 잘 안한다. 옛날엔 많이 했다. 액션 연기를 준비하던 시절에는 복싱을 하루 세 타임하고 웨이트, 개인 트레이닝도 했다. 벌크업을 하려고 고기 여섯끼 먹고 그랬다. 근육이 빠지면 안되니까 자기 전에도 고기를 구워 먹고 잤다"고 전했다.

산행 후 식사 자리에서는 한식 취향도 드러냈다. 하지원은 "원래는 파스타나 빵 같은 양식을 좋아했는데 지금은 완전 한식이다. 집반찬 같은 게 맛있다"며 "중식에는 백주, 떡볶이와도 어울리는 술이 있다. 닭발과 위스키 조합도 좋다. 내추럴 화이트 와인과 우니 파스타 조합이 최고"라며 자신만의 술취향고 고백했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

