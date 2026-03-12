최시원, 지수 아닌 공민정 위로한 '월간남친'..다정한 면모 눈길

기사입력 2026-03-12 11:30


[스포츠조선 문지연 기자] 최시원이 '월간남친'에 특별 출연해 눈길을 끌었다.

최시원이 출연한 넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.

최시원은 극 중 유명 웹툰 작가 윤송(공민정)이 이용하는 가상 연애 시뮬레이션 세계 속 남친인 '셰프남' 역으로 등장, 오직 윤송만을 위해 정성껏 디저트와 음식을 준비하고 고민을 묵묵히 들어주는 다정한 면모로 시선을 사로잡았다.

특히 최시원은 특유의 능청스럽고 재치 있는 연기로 캐릭터의 유쾌한 면면을 한층 살리며 극의 감초 역할을 톡톡히 해냈다.

무엇보다 최시원은 그동안 '사냥개들', '이재, 곧 죽습니다' 등에서 강렬한 개성의 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 존재감을 드러냈고, '술꾼도시여자들', 영화 '동화지만 청불입니다', '로비' 등에서는 유머 감각이 담긴 코미디 연기로 또 다른 매력을 발산하며 작품마다 끊임없는 연기 변주를 보여주고 있는 만큼, 앞으로 또 어떠한 새로운 모습으로 시청자들을 찾아올지 관심이 모인다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

