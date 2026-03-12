상상력을 유발하는 수트핏..'월간남친' 옹성우, ♥지수 지켰다

기사입력 2026-03-12 14:35


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 옹성우가 '월간남친'에 특별 출연, 심쿵 유발 남자친구로 설렘을 자극했다.

지난 6일 공개된 넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD '미래'(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 남자친구를 구독하고 연애를 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.

옹성우는 극 중 미래가 체험하는 가상 연애 구독 서비스 '월간남친' 속 남자친구 '배현우' 역으로 분해 첩보 작전으로 기내에 잠입한 국정원 요원으로 활약, 극의 분위기를 단숨에 끌어올렸다.

기내를 장악한 테러범들을 쓰러뜨린 현우의 화려한 액션은 극의 몰입도를 한층 높였고, 갑작스러운 상황에 놀란 미래를 다정하게 안심시키는 장면은 보는 이들에게 설렘을 안기기도 했다.

옹성우는 이번 작품을 통해 물오른 비주얼과 완벽한 수트핏으로 전세계 시청자들의 마음을 사로잡았다. 특히 옹성우는 몸을 사리지 않는 고난도 액션신과 사격신을 대역 없이 직접 소화해 장르 불문 한계 없는 연기 스펙트럼을 다시 한번 입증했다.

이처럼 옹성우는 짧은 분량임에도 불구하고 캐릭터의 매력을 배가시키며 특별출연 이상의 임팩트를 남겼다. 완벽한 캐릭터 소화력으로 강렬한 존재감을 뽐낸 옹성우가 앞으로 선보일 행보에 대중의 관심이 집중되고 있다.

한편, 옹성우가 특별 출연한 '월간남친'은 넷플릭스에서 시청할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.


효린, 개복수술 흉터 가린 '대형 타투' 오픈…콤플렉스 이겨낸 자신감
2.



"장항준, 영화는 잘 몰라" 팟캐스터의 조롱...'1200만 거장'으로 만든 반전
3.



쯔양, 6시간 폭식에도 '역대 최저 몸무게'..."뱉어도 된다" 만류에도 폭식 (전참시)
4.



마약 집행유예 중 또 음주운전…남태현, 오늘(12일) 두 번째 공판
5.



MC딩동, BJ 머리채 폭행 뒤 "너도 경솔했다"…사과 속 '책임 전가' 논란

