6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

기사입력 2026-03-12 22:08


[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 6기 영숙이 안타까운 현재 건강 상태를 고백했다.

영숙은 12일 "오빠와 병원 다녀온 게 정말 다행이다 싶은 오늘. 교수님께서 암이 많이 진행된 상태라고 하셨고 여러 이야기를 해주셨는데 진료실을 나오는 순간 눈물이 핑 돌면서 참을 수가 없어 흘렸다"고 고백했다.

영숙은 "사실 몸도 지치고 많이 힘들지만 '수술하고 치료하면 잘 되겠지'라는 희망으로 버텼는데

암들이 이미 여기저기 있고, 아주 크고 작게 퍼져 있는 어려운 수술이라고 하니 걱정되는 건 사실"이라며 "혼자 매일 '암세포들아 제발 천천히 퍼져라!!!!!' 맘속으로 외치는데...들어주질 않는다"고 털어놔 안타까움을 고백했다.

수술 날만을 기다리고 있다는 영숙은 "우리 건강검진 잘합시다"라며 건강검진의 중요성을 강조했다.

영숙은 지난달 갑상선암 투병을 고백했다. 영숙은 "육안으로 보기에도 목이 많이 부었었고 말할 때 점점 숨쉬기 힘들고 예전 같지 않은 체력에 이상함을 감지했다"며 오는 4월 1일 수술을 앞두고 있다고 밝혔다.

한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 6기에 출연한 영숙은 같은 기수 영철과 2022년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 두고 있다.

