남경주 "끔찍한 애처가" vs "클럽서 상상해"…성추문이 불러온 '두 얼굴'

[스포츠조선 이지현 기자] 뮤지컬 배우 남경주가 위력에 의한 간음 혐의로 검찰에 넘겨진 가운데, 평소 애처가로 알려져 지인들은 물론 업계의 충격이 더 커지고 있다.
12일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 '끔찍한 애처가였어요 뮤지컬 업계 발칵! 남경주 소름돋는 두 얼굴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 이진호는 남경주의 성폭력 혐의 사건에 대한 주변 지인들과 업계의 반응을 전했다. 그는 "지인들에 따르면 남경주는 사건이 검찰로 송치된 이후에도 주변인들과 평소처럼 연락을 이어갔던 것으로 알려졌다. 별다른 이상 징후가 없었던 탓에 가까운 지인들조차 사건의 존재를 전혀 알지 못했다"고 전했다.
이에 "사건이 알려진 뒤 업계 내부에서는 큰 충격 속에 사건 자체를 공개적으로 언급하기를 꺼리는 분위기까지 형성된 것으로 전해졌다"고 업계 분위기를 설명했다.
특히 이번 사건이 더욱 충격을 안긴 이유는 남경주의 가정적인 이미지 때문이다. 남경주는 2005년 11세 연하의 아내와 결혼했다. 두 사람은 2001년 팬이었던 아내가 사인을 요청하면서 인연을 맺었고 이후 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.
이진호는 "주변 관계자들 사이에서도 남경주는 아내와 딸을 각별히 챙기는 '애처가'로 유명했던 인물로 전해진다. 관계자들 앞에서 남다른 금슬을 과시하며 주위에 부러움을 사기도 했다. 특히 부부 사이에는 딸이 한 명 있는 것으로 알려진다"고 밝혔다. 그러면서 아내와 딸을 잘 챙기기로 정평이 난 에피소드도에 대해 "과거 옥주현과 김호영의 고소사건과 관련해 뮤지컬 1세대 배우들의 입장문을 냈을 당시 음주운전 과거가 파묘되며 비난의 화살이 본인 뿐만 아니라 딸과 아내에게까지 이어져 남경주가 무적 괴로워 했다"고 전했다.
이에 남경주가 과거 방송에서 했던 아슬아슬한 발언들이 다시 화제가 되고 있다. 그는 지난 2012년 MBC '라디오스타'에 출연해 동안 유지 비결을 묻는 질문에 "클럽에서 즐거운 상상을 한다"고 답했다.
그는 "이상한 상상이 아니라 즐겁게 춤을 추는 모습을 상상하는 것"이라고 설명하면서도, 칵테일을 묻는 질문에 "섹스 온 더 비치?", "칵테일 중 폭격기 이름인 'B52'가 있는데, 달짝지근해서 여성이 완전히 폭격을 당하는 거다"라고 말했다. 이에 "노리시고 그걸?"이라고 묻자, 남경주는 "응"이라고 답했다. 당시에는 예능감으로 비춰졌지만 이번 사건으로 심상치 않은 발언으로 주목받고 있다.
한편 서울 방배경찰서는 지난달 남경주를 위력에 의한 간음으로 서울중앙지검에 송치했다. 남경주는 지난해 서울에서 피해 여성 A씨를 상대로 범행을 저지르다 112 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 붙잡힌 것으로 알려졌다. 남경주는 경찰 조사 과정에서 범행을 강하게 부인한 것으로 전해졌으나, 경찰은 혐의가 인정됐다고 보고 송치했다.