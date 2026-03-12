177cm 한혜진, 58kg 찍고 충격 "최대 몸무게, 정말 최악"

기사입력 2026-03-12 23:45


[스포츠조선 김소희 기자] 톱모델 한혜진이 최대 몸무게가 58kg라고 밝히며 다이어트에 돌입했다.

12일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '드디어 돌아온 톱모델의 건강관리'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 한혜진은 명절 연휴 동안 급하게 찐 체중을 빼기 위한 2주 다이어트 계획을 공개했다.

한혜진은 구정 마지막 날 다이어트를 시작하며 "본가에서 엄청나게 먹었다"며 러닝으로 다이어트의 신호탄을 쐈다. 이후에도 그는 공복 러닝과 웨이트 등 강도 높은 운동을 이어갔으며, 건강식을 활용한 식단을 소개했다.

그는 김과 막회, 잡곡밥 등을 마늘, 고추, 쌈장과 함께 먹는 식단을 공개하면서 "두 시간 반 동안 운동했다. 살을 빼면서 일반식을 먹냐고 하실 수 있지만, 저를 달래며 다이어트를 이어가려고 한다"고 자신만의 비법을 전했다.


또 한혜진은 체중 최대치를 공개하며 다이어트 의지를 다잡았다. 그는 "오늘 인바디를 재봤는데 정말 최악이었다. 제 임계점이 58kg인데 절대 넘으면 안 되는데, 오늘 아침에 그걸 보고 경고등이 켜졌다"며 "목과 어깨 상태가 안 좋아 웨이트를 가볍게 하고 있지만, 살이 찐 것도 문제지만 근육량이 줄어든 것이 더 화가 난다. 체지방도 역대급이었다. 재기 전에도 직감적으로 '망했다'고 느꼈다"고 솔직한 심정을 전했다.

한혜진은 2주간 러닝, 웨이트, 발레 등 운동과 식단을 병행하며 다이어트를 이어간 경험을 나누며 "다이어트는 찌고 빠지고를 반복하는 과정이다. 무너져도 다시 원래 건강한 사이클로 돌아가려는 노력이 중요하다. 살이 찌고 빠져도 포기하지 않아야 한다"고 조언했다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

