'부처멘탈' 선우용여 "난 댓글은 안봐"…엘베 공사→12층 계단 걸어도 "날 운동시켜줘서 고마워"(순풍 선우용여)

기사입력 2026-03-13 07:00


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여의 '극강' 긍정마인드가 보는 이들을 놀라게 했다.

지난 11일 배우 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '부처멘탈 선우용여도 극대노하게 만든 충격적 악플의 정체 (+아파트 공사)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상에서는 선우용여의 긍정적인 마인드가 부각됐다. 악플에 대한 대처부터 계단으로 12층으로 오르내리면서도 긍정적인 멘탈을 과시했다.

우선 악플에 대해 그는 "난 댓글은 안 봐"라며 "좋은 얘기도 있지만 나쁜 얘기도 있고 그걸 괜히 머리에다 둘 필요가 없잖아. 그냥 난 나대로 그냥 하는 거야. 좋은 얘기든 나쁜 얘기든 그냥 흘려 보내야 돼"라고 말했다. 또 "제작진이 있어서 같이 다니는 거지 혼자 못다닐 것"이라는 댓글에 대해선 ""나는 원래 어디고 나 혼자 다닙니다. 제작진 없어도 혼자 잘 다닙니다. 유튜브 찍으려고 같이 다니는 겁니다. 그런 거 해보지 않고 저는 이렇게 못 한다고 하지 마세요"라고 했다.

연애와 결혼에 대한 이야기도 꺼냈다. 선우용여는 남편과 교제 시절을 떠올리며 "절대 손을 안 잡았어"라며 "밤 8시 되면은 빨리 집을 보내. 그러니까 내가 마음이 편안했어. 편안하게 1년 동안 교제했다"고 전했다. 이후 "뽀뽀도 하고 살았는데"라고 말하면서도 "나는 사랑한 마음인 거 같아"라고 덧붙였다.


과거 자신이 해온 일들도 소개했다. 선우용여는 "맨 처음에는 화장품 회사에서 나를 미용과장을 시켰어요"라며 백화점에서 손님 화장을 해줬다고 설명했다. 이어 "결혼하자마자 옷 만드는 거길 다녔어. 공부하러"라고 했고, 미국에서는 식당을 했으며 미용학교도 다녔다고 말했다. 그는 미용실에서 "머리카락 쓸고 소독 업무도 했다"고 전했다.

스튜어디스를 꿈꿨던 사연도 공개했다. 선우용여는 "스튜어디스가 되고 싶었어. 비행기 타고 세계 다니는 게 너무 좋을 거 같았어"라며 "신원조회를 할때 집안에서 반대가 있어 뜻을 이루지는 못했다"고 했다.

영상 말미에는 아파트 엘리베이터 공사로 인한 불편도 전했다. 선우용여는 "엘리베이터를 지금 새 걸로 바꿔요"라며 "12층을 걸어 올라가야 돼. 한 달 동안 이렇게 다녀야 돼"라면서도 "올라가는 건 괜찮은데 내려갈 때 다리에 무리가 될까 봐, 이거를 고생스럽게 생각하면 또 안 돼요. 나는 너무 고마운 거예요. 한 달 동안 나를 운동시키는구나. '고마워' 이랬어요"라고 말해 눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.