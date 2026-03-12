'부처멘탈' 선우용여 "난 댓글은 안봐"…엘베 공사→12층 계단 걸어도 "날 운동시켜줘서 고마워"(순풍 선우용여)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여의 '극강' 긍정마인드가 보는 이들을 놀라게 했다.
우선 악플에 대해 그는 "난 댓글은 안 봐"라며 "좋은 얘기도 있지만 나쁜 얘기도 있고 그걸 괜히 머리에다 둘 필요가 없잖아. 그냥 난 나대로 그냥 하는 거야. 좋은 얘기든 나쁜 얘기든 그냥 흘려 보내야 돼"라고 말했다. 또 "제작진이 있어서 같이 다니는 거지 혼자 못다닐 것"이라는 댓글에 대해선 ""나는 원래 어디고 나 혼자 다닙니다. 제작진 없어도 혼자 잘 다닙니다. 유튜브 찍으려고 같이 다니는 겁니다. 그런 거 해보지 않고 저는 이렇게 못 한다고 하지 마세요"라고 했다.
연애와 결혼에 대한 이야기도 꺼냈다. 선우용여는 남편과 교제 시절을 떠올리며 "절대 손을 안 잡았어"라며 "밤 8시 되면은 빨리 집을 보내. 그러니까 내가 마음이 편안했어. 편안하게 1년 동안 교제했다"고 전했다. 이후 "뽀뽀도 하고 살았는데"라고 말하면서도 "나는 사랑한 마음인 거 같아"라고 덧붙였다.
스튜어디스를 꿈꿨던 사연도 공개했다. 선우용여는 "스튜어디스가 되고 싶었어. 비행기 타고 세계 다니는 게 너무 좋을 거 같았어"라며 "신원조회를 할때 집안에서 반대가 있어 뜻을 이루지는 못했다"고 했다.
영상 말미에는 아파트 엘리베이터 공사로 인한 불편도 전했다. 선우용여는 "엘리베이터를 지금 새 걸로 바꿔요"라며 "12층을 걸어 올라가야 돼. 한 달 동안 이렇게 다녀야 돼"라면서도 "올라가는 건 괜찮은데 내려갈 때 다리에 무리가 될까 봐, 이거를 고생스럽게 생각하면 또 안 돼요. 나는 너무 고마운 거예요. 한 달 동안 나를 운동시키는구나. '고마워' 이랬어요"라고 말해 눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com