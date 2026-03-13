김선태, 충주시 구독자 이탈에 솔직 심경 "빠져야지. 더빠져도 돼" 폭소(라스)
[스포츠조선 김소희 기자] '충주맨'으로 이름을 알린 김선태가 MBC '라디오스타'에 출연한다.
12일 '라디오 스타' 측은 "＜웃음 공무원 : 붐, 문세윤, 남창희, 김선태＞ 특집"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이번 특집은 오는 18일 수요일 밤 방송되며, '웃음 공무원'이라는 콘셉트로 붐, 문세윤, 남창희, 김선태가 출연해 다양한 이야기를 나눈다.
최근 '한강 아이유'와 결혼한 새신랑 남창희는 "열흘 전에 결혼식을 딱 마쳤다"며 따끈따끈한 결혼 비하인드와 축의금 1등 공개까지 예고했다.
가장 눈길을 끈 출연자는 전 충주시 공무원 출신으로 유튜버로 변신한 김선태다. 그는 "퇴사한 지 이제 3일 됐다"며 "퇴직 후 방송은 '라스'가 처음이다"라며 설렘을 드러냈다. 이어 "(충주시 유튜브) 구독을 취소하기 시작하는데, '빠져야지. 더 빠져도 돼'"라며 솔직한 입담으로 웃음을 자아냈다.
김선태는 또한 "섭외 이야기가 많이 왔다. 기회가 왔을 때 매처럼 탁 잡아야 한다"며 퇴사 이유를 공개하며 시선을 모았다. 유세윤이 "연예인이라고 생각하냐"고 묻자 그는 즉시 "선배님!"이라 받아쳐 폭소를 안겼다.
한편 김선태는 충북 충주시청 주무관으로 재직하며 '충주시' 공식 유튜브를 운영, 공공기관 유튜브 채널로는 이례적으로 100만 명에 육박하는 구독자를 모았다. 그러나 지난달 13일 돌연 사직서를 제출하고 퇴사한 뒤, 3월 개인 유튜브 채널을 개설했다. 새 채널은 개설 이틀 만에 구독자 100만 명 이상을 달성하며 그의 높은 인기와 영향력을 입증했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.