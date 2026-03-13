김선태, 충주시 구독자 이탈에 솔직 심경 "빠져야지. 더빠져도 돼" 폭소(라스)

최종수정 2026-03-13 05:55

김선태, 충주시 구독자 이탈에 솔직 심경 "빠져야지. 더빠져도 돼" 폭소…

[스포츠조선 김소희 기자] '충주맨'으로 이름을 알린 김선태가 MBC '라디오스타'에 출연한다.

12일 '라디오 스타' 측은 "＜웃음 공무원 : 붐, 문세윤, 남창희, 김선태＞ 특집"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이번 특집은 오는 18일 수요일 밤 방송되며, '웃음 공무원'이라는 콘셉트로 붐, 문세윤, 남창희, 김선태가 출연해 다양한 이야기를 나눈다.

최근 '한강 아이유'와 결혼한 새신랑 남창희는 "열흘 전에 결혼식을 딱 마쳤다"며 따끈따끈한 결혼 비하인드와 축의금 1등 공개까지 예고했다.

가장 눈길을 끈 출연자는 전 충주시 공무원 출신으로 유튜버로 변신한 김선태다. 그는 "퇴사한 지 이제 3일 됐다"며 "퇴직 후 방송은 '라스'가 처음이다"라며 설렘을 드러냈다. 이어 "(충주시 유튜브) 구독을 취소하기 시작하는데, '빠져야지. 더 빠져도 돼'"라며 솔직한 입담으로 웃음을 자아냈다.

김선태는 또한 "섭외 이야기가 많이 왔다. 기회가 왔을 때 매처럼 탁 잡아야 한다"며 퇴사 이유를 공개하며 시선을 모았다. 유세윤이 "연예인이라고 생각하냐"고 묻자 그는 즉시 "선배님!"이라 받아쳐 폭소를 안겼다.


김선태, 충주시 구독자 이탈에 솔직 심경 "빠져야지. 더빠져도 돼" 폭소…
한편 김선태는 충북 충주시청 주무관으로 재직하며 '충주시' 공식 유튜브를 운영, 공공기관 유튜브 채널로는 이례적으로 100만 명에 육박하는 구독자를 모았다. 그러나 지난달 13일 돌연 사직서를 제출하고 퇴사한 뒤, 3월 개인 유튜브 채널을 개설했다. 새 채널은 개설 이틀 만에 구독자 100만 명 이상을 달성하며 그의 높은 인기와 영향력을 입증했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

'15명 몸값만 3조' 핵타선 만난다! '충격 거절' 한국, 투수 1명 없이 진짜 괜찮나?

2.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

5.

아앗! 류현진 '라떼 정보' 틀렸다! → 이정후한테 들통! 코치님한테 벌써 보고했는데.. "형 거기 줄였어요" [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.