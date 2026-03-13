'돌싱' 김새롬, 학벌·경제력·집안 다 보는 女에 일침 "난자부터 얼려라"

최종수정 2026-03-13 06:14

'돌싱' 김새롬, 학벌·경제력·집안 다 보는 女에 일침 "난자부터 얼려라…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김새롬이 솔직한 연애관을 전했다.

12일 김새롬의 유튜브 채널에서는 '"전남친과의 관계를 못 끊겠어요..." | T 100% 자칭 연애고수의 연애상담'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에서 김새롬은 유튜브 콘텐츠 방향에 대해 고민한 과정을 털어놓았다. 그는 "내가 제미나이한테 '김새롬 유튜브 뭘 해야 잘될 것 같냐'라고 물어봤더니 '패션 이미지와 돌싱 이미지로 전 연인이 사준 옷 리폼하는 게 어떨까요?'라고 하더라. 그래서 '짜증나게 하지 마, 사람들 피로해한다'라고 했더니 '죄송하다'며 연애 상담을 해보라고 하더라"고 말했다. 이어 김새롬은 "인생에 한 번쯤 경험이 있고, 한 번 도전해보려고 한다"며 구독자들의 사연을 공개했다.

먼저 파혼한 전 연인과의 관계를 끊지 못하겠다는 사연에는 "못 끊는다. 마음은 내 마음대로 안 된다"며 공감했다. 그는 "끊어내는 게 맞다는 걸 알면서도 잠자리만 하고 있지 않나. 이런 만남이 반복되다 보면 '이건 사람이 할 짓이 아니다'라는 생각이 들 때까지 최악을 경험해보라"고 조언했다. 이어 "최악은 당시에는 최악이지만, 지나고 나면 괜찮다"고 덧붙였다. 제작진이 "경험담인가"라고 묻자 김새롬은 "맞다"며 유머러스하게 비속어를 섞어 폭소를 자아내기도 했다.

또한 7년간 장기 연애했지만 결혼 확신이 없다는 사연에는 "결혼을 돌뿌리에 발이 걸려 넘어졌는데 이미 결혼해 있는 경우도 있다"며 의미심장하게 웃었다. 이어 그는 "보통 경제력을 볼 때 이런 일이 생긴다. 7년 동안 연애한 건 사랑이 있어서지 않나. 하지만 결혼을 못하겠다는 건 남자의 경제력을 믿지 못하는 것"이라며 "그냥 네가 더 열심히 일해라, 돈을 더 벌면 된다"고 현실적인 조언을 전했다.


'돌싱' 김새롬, 학벌·경제력·집안 다 보는 女에 일침 "난자부터 얼려라…
김새롬은 남자를 보는 자신만의 기준도 공유했다. 그는 "언니들이 다 '그놈이 그놈이다'라는 이야기를 한다. 그게 괜히 나온 게 아니다. 제일 좋은 남자와 제일 별로인 남자가 있다고 치면 그냥 가운데 사람들 만나면 된다. 나랑 대화 잘 되고, 같이 있을 때 편한 사람을 만나야 한다"고 말했다. 이어 "집안도 학벌도 좋고, 돈도 잘 벌어야 할 거면 난자부터 얼려라"라고 덧붙이며 솔직한 현실 조언을 아끼지 않았다.

마지막으로 "애가 갖고 싶어 빨리 결혼하고 싶지만 33살 남자친구는 결혼 생각이 없다"는 34세 여성의 사연에는 "마음이 이해된다. 남자 33살이면 일이 한창 재밌을 때다"며 공감했다. 이어 그는 "가스라이팅하라. 아기는 빨리 낳을수록 좋다. 행복한 미래 이야기를 계속하라"고 조언하며 현실적이면서도 직설적인 연애 노하우를 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

'15명 몸값만 3조' 핵타선 만난다! '충격 거절' 한국, 투수 1명 없이 진짜 괜찮나?

2.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

5.

아앗! 류현진 '라떼 정보' 틀렸다! → 이정후한테 들통! 코치님한테 벌써 보고했는데.. "형 거기 줄였어요" [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.