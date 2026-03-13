홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 딸 보정 논란에 속상한 심경을 드러냈다.

12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '홍진경 찐동생 남창희 장가가는 날 단독공개(여친과 함께 온 그리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 그리와 함께 절친한 후배 남창희의 결혼식에 참석했다.

최근 해병대를 전역한 그리를 오랜만에 만난 홍진경은 "벌써 1년 6개월이 흐른 거냐. 세월이 흐른다"고 놀랐다. 홍진경은 "처음에 호기롭게 들어가지 않았냐. 어떠냐"며 "라엘이도 해병대 보낼까? 나 직업군인 시키고 싶다"고 폭탄 발언을 했다. 그리는 "근데 그러면 라엘이 틱톡 이런 것도 못 찍는다"고 최근 화제가 된 보정 논란에 대해 언급했다. 이에 홍진경은 "제발. 어디 유배 좀 보냈으면 좋겠다"고 토로했고 그리는 "그럼 인간 개조의 용광로인 해병대를 보내시는 게 (좋겠다)"라고 호응했다. 홍진경은 "나 진짜로 라엘이 해병대 가는 게 내 꿈"이라고 강조했다.


"제일 힘든 훈련이 뭐냐"는 질문에 그리는 "천자봉 고지 정복이라는 훈련이 있다. 30kg 메고 16시간 산 타는 건데 그게 제일 힘들었다. 근데 그걸 해야 해병대로 인정해준다. 그 전까지는 노란 명찰을 차고 있다가 그 훈련을 다녀오면 빨간 명찰로 바꿔준다"고 밝혔다.

해병대 다녀오기 전과 후 달라진 점에 대해서는 "일단 어디 가서 더 나서게 된다. '너 해병대 다녀왔으니까' 이런 인식이 있으니까 자신감 있게 제가 해보겠다고 하게 된다"고 밝혔다. 이에 홍진경은 "그 어려운 것들을 다 견뎌내니까 못할 게 없다는 마인드가 있을 거 같다"고 밝혔다.

한편, 최근 온라인 커뮤니티에서는 해외로 유학 간 라엘 양의 근황이 공개돼 화제가 됐다. 라엘 양의 외모가 몰라보게 달라졌기 때문. 이에 성형 의혹까지 일자 홍진경은 "그거 다 보정이다", "지금 연락이 안 된다"고 토로했다. 이와 함께 홍진경은 오해를 방지하기 위해 라엘 양의 보정 전후 사진까지 올리는 초강수를 뒀다.

