박진영♥김민주, 스무살 로맨스 그린다…‘샤이닝’ 비밀 홈데이트 포착
[스포츠조선 조민정 기자] 박진영과 김민주의 청춘 로맨스가 더욱 깊어진다.
13일 방송되는 JTBC 금요시리즈 '샤이닝' 3, 4회에서는 스무 살이 된 연태서(박진영)와 모은아(김민주)의 변함없는 사랑이 그려진다. 서로 다른 환경 속에서도 이어지는 두 사람의 관계가 전개된다.
앞서 연태서와 모은아는 치열했던 열아홉을 지나 스무 살이 되며 각자의 길로 향했다. 대학에 진학한 연태서와 달리 모은아는 또 다른 현실을 마주하며 떨어져 지내게 됐다. 그럼에도 두 사람은 서로를 향한 마음을 이어가고 있다.
모은아는 아버지의 갑작스러운 결혼 소식으로 충격을 받은 뒤 연태서를 만나기 위해 서울로 향했고, 연태서는 곧장 그에게 달려가며 관계를 이어갔다. 힘겨운 현실 속에서도 서로에게 의지가 되는 모습이 이어졌다.
공개된 스틸에는 두 사람의 데이트 장면이 담겼다. 모은아의 집에서 비밀스러운 홈 데이트를 즐기거나 밤 강가에서 시간을 보내는 모습이 포착됐다. 여전히 이어지는 두 사람의 애정이 시선을 끈다.
또한 각자의 다른 현실도 드러난다. 강의실에서 공부하는 연태서의 모습과 호텔에서 유니폼을 입고 있는 모은아의 모습이 대비된다. 서로 다른 환경 속에서 이어질 두 사람의 이야기가 관심을 모은다.
JTBC 금요시리즈 '샤이닝' 3, 4회는 13일 오후 8시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
