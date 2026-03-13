이정현 "손예진·공효진·이민정 다 모인 자리인데"...남편, 첫 인사날 '지각 사고'

|
[스포츠조선 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 이정현이 남편을 여배우 친구들에게 소개한 날의 잊을 수 없는 사고(?)를 회상한다.
그 친구들은 당시 자주 모였다는 공효진, 손예진, 엄지원, 오윤아, 이민정. 이름만 들어도 눈이 번쩍 뜨이는 배우들인 만큼 '편스토랑' 식구들도 귀를 쫑긋 세웠다고.
이정현은 남편과 결혼을 약속하고 그 사실을 처음으로 친구들에게 말했을 때, 친구들의 잊을 수 없는 반응을 털어놨다.
|
'편스토랑' 식구들도 모두 깜짝 놀란 가운데, 이정현은 "그때 왜 늦은 거야 도대체?"라고 묻자 남편은 "사실은..."이라며 당시의 긴박했던 상황을 털어놨다고.
이제야 밝혀진 그날의 진실에 이정현은 물론 '편스토랑' 식구들 모두 입을 다물지 못했다는 전언이다. 과연, 그 사정은 무엇일까.
이어 이정현은 그날의 사건 외에도 남편의 과거 연애사에 대해서도 궁금해해 남편을 긴장시켰다. 과연 이정현이 확인하려고 한 것은 무엇일지, 남편은 과연 어떤 이야기들을 털어놨을지, 팽팽한 긴장감에 보는 이들마저 숨 죽이게 한 부부의 진실 토크의 모든 것은 3월 13일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.
