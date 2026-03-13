"출산 후 18kg↑" 박명수 아내 한수민, 솔직 체중 고백..다이어트 비법 공개

기사입력 2026-03-13 10:16


"출산 후 18kg↑" 박명수 아내 한수민, 솔직 체중 고백..다이어트 …

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 과거 체중 증가 경험과 다이어트 노하우를 털어놨다.

한수민은 13일 "다이어트 병원장이 살쪘을 때 한 생각들"이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 20대 시절을 떠올리며 "당시 10kg이 찐 적이 있다. 미국에서 행복하게 지내며 많이 먹었던 시기"라며 "그때는 살이 쪄도 예뻤던 것 같다"고 솔직하게 말했다.

이어 30대에는 임신과 출산을 겪으며 체중이 크게 증가했다고 밝혔다. 한수민은 "출산 후 18kg이 늘었다. 그때는 예쁘지 않다는 생각이 들었다"며 "어떻게든 살을 빼보려고 노력했고, 이 시기를 계기로 다이어트에 대해 본격적으로 연구하게 됐다"고 전했다. 또한 "직접 체중이 늘었다 줄었다를 반복하면서 어떻게 하면 건강하고 행복하게 체중을 관리할 수 있을지 고민했다"고 덧붙였다.


"출산 후 18kg↑" 박명수 아내 한수민, 솔직 체중 고백..다이어트 …
현재 40대에 접어든 그는 건강 관리에 더 집중하고 있다고 밝혔다. 한수민은 "그동안 쌓인 노하우 덕분에 체중이 크게 늘어난 적은 없다"며 "가장 많이 쪘을 때도 5kg 정도였다. 지금은 무엇보다 건강을 먼저 챙기게 되는 것 같다"고 말했다.

앞서 한수민은 지난해 압구정동에 가정의학과 의원을 개원했다. 해당 의원은 기능의학과 비만 클리닉 등을 중심으로 진료를 제공한다. 고객들은 한수민의 병원에서 전체적인 몸 관리를 받으며 다이어트에 도움을 받고 있다.

한편, 한수민은 개그맨 박명수와 결혼, 슬하 딸 하나를 두고 있다. 한수민 박명수 부부의 딸 민서 양은 예원학교 한국무용과 졸업 후 선화예고 한국무용과에 입학, 무용 엘리트 코스를 밟고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

2.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

3.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

4.

'박봄 언팔' 산다라박, 인간관계 기준 밝혔다 "친해지려면 10년 걸려"

5.

홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

2.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

3.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

4.

'박봄 언팔' 산다라박, 인간관계 기준 밝혔다 "친해지려면 10년 걸려"

5.

홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 또또 류현진이다! 8강 선발 확정 → 사이영상 2위 맞대결. 도미니카공화국 산체스와 빅뱅! [마이애미 현장]

2.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

3.

[공식 기자회견] 한국 상대는 괴물 좌완이다! → '사이영 만장일치 2위' 크리스토퍼 산체스. 푸홀스 감독 "우리는 계획을 세웠다"

4.

"초대박!" '韓 조별리그 전승 가능하다' 손흥민→김민재→이강인 보유, EPL 출신의 '역대급 예상' 나왔다

5.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.