'돌싱 6년차' 안재현, 속내 밝혔다..."혼자 사는 40평 집 너무 커" ('홈즈')

기사입력 2026-03-13 10:22


'돌싱 6년차' 안재현, 속내 밝혔다..."혼자 사는 40평 집 너무 커…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 안재현이 "혼자 사는 집이 너무 순간 너무 크다"라면서 외로움을 털어놨다.

12일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 주우재와 안재현, 임원희가 서울 원도심 명동 임장에 나섰다.

이날 세 사람은 2025년 4억 원대 매입 후 올 리모델링한 21평 1인 가구의 집을 둘러본 뒤 이야기를 나눴다. 주우재는 "50대가 사신다고 한다. 1인 가구다"라면서 "여러 번 이사하다 여기를 매매하시고 완전체로 꾸민 느낌"이라고 했다.

이어 주우재는 "나도 혼자 사는 집이 국민 평형 84㎡(25평)이다"고 하자, 임원희도 "나도 84㎡"라고 했다.


'돌싱 6년차' 안재현, 속내 밝혔다..."혼자 사는 40평 집 너무 커…
안재현은 "나는 좀 넓다. 40평(132㎡)대다"면서 "어느 순간 그 공간이 너무 크더라"라고 혼자 사는 삶에 대해 털어놨다. 이어 안재현은 "혼자 괜찮냐"라고 물었고, 주우재는 "공교롭게도 이제 늘 혼자였던 사람은..."이라고 했다. 이를 들은 안재현은 임원희를 향해 "형 갔다 왔냐"라며 놀랐다.

이에 돌싱 13년 차인 임원희는 "몰랐냐. 내가 '돌싱포맨' 4년을 했는데"라고 당황했고, 안재현은 "계속 혼자신 줄 알았다"라고 해 웃음을 안겼다.

한편, 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했지만 2020년 이혼했다. 이후 안재현은 개인 유튜브를 통해 팬들과 소통, 최근에는 MBC '나 혼자 산다'에서 돌싱의 삶을 공개하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

2.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

3.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

4.

'박봄 언팔' 산다라박, 인간관계 기준 밝혔다 "친해지려면 10년 걸려"

5.

홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

2.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

3.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

4.

'박봄 언팔' 산다라박, 인간관계 기준 밝혔다 "친해지려면 10년 걸려"

5.

홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 또또 류현진이다! 8강 선발 확정 → 사이영상 2위 맞대결. 도미니카공화국 산체스와 빅뱅! [마이애미 현장]

2.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

3.

[공식 기자회견] 한국 상대는 괴물 좌완이다! → '사이영 만장일치 2위' 크리스토퍼 산체스. 푸홀스 감독 "우리는 계획을 세웠다"

4.

"초대박!" '韓 조별리그 전승 가능하다' 손흥민→김민재→이강인 보유, EPL 출신의 '역대급 예상' 나왔다

5.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.